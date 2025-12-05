Ενισχύεται το τμήμα σκάουτινγκ της ΑΕΚ - Νέος επικεφαλής ο Μαλφιτάνο

Η εποχή του Χαβιέρ Ριμπάλτα στην ΑΕΚ φέρνει σημαντικές αλλαγές και στο κομμάτι του σκάουτινγκ, με την «Ένωση» να προχωράει στην ενίσχυση του τμήματος με τρία νέα, έμπειρα στελέχη από την Ιταλία. Στο νέο σχήμα εντάσσονται οι Ρομπέρτο Μαλφιτάνο, Αλέσιο Έκα και Φραντσέσκο Πανφίλι.

Ο Μαλφιτάνο, ο οποίος γνωρίζει τον Ριμπάλτα εδώ και χρόνια, αναλαμβάνει επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ. Δούλεψε μία τριετία στη Γιουβέντους (2016-2019), συνεργάστηκε με τον Ριμπάλτα σε Ζενίτ και Πάρμα, ενώ από το 2022 έως πρόσφατα ήταν head of scouting στη Μαρσέιγ.

Στο ανανεωμένο τμήμα εντάσσεται και ο Αλέσιο Έκα, ο οποίος θα έχει τον ρόλο του Recruitment Data Scientist. Ειδικός στην πρόσληψη, στελέχωση και ανάλυση δεδομένων και απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Κάλιαρι.

Το τρίτο μέλος, ο Φραντσέσκο Πανφίλι υπήρξε αθλητικός διευθυντής το 2018 στη Σαμπενεντετέσε, ενώ διαθέτει εμπειρία ως αρχισκάουτ σε Περούτζια, Ιμολέζε και Γκεζτέπε. Μεταξύ άλλων έχει εργαστεί και στο τμήμα σκάουτινγκ της Λάτσιο.

