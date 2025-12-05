ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ενισχύεται το τμήμα σκάουτινγκ της ΑΕΚ - Νέος επικεφαλής ο Μαλφιτάνο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ενισχύεται το τμήμα σκάουτινγκ της ΑΕΚ - Νέος επικεφαλής ο Μαλφιτάνο

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα ενίσχυσε το τμήμα σκάουτινγκ της ΑΕΚ με τους Ρομπέρτο Μαλφιτάνο, Αλέσιο Έκα και Φραντσέσκο Πανφίλι.

Η εποχή του Χαβιέρ Ριμπάλτα στην ΑΕΚ φέρνει σημαντικές αλλαγές και στο κομμάτι του σκάουτινγκ, με την «Ένωση» να προχωράει στην ενίσχυση του τμήματος με τρία νέα, έμπειρα στελέχη από την Ιταλία. Στο νέο σχήμα εντάσσονται οι Ρομπέρτο Μαλφιτάνο, Αλέσιο Έκα και Φραντσέσκο Πανφίλι.

Ο Μαλφιτάνο, ο οποίος γνωρίζει τον Ριμπάλτα εδώ και χρόνια, αναλαμβάνει επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ. Δούλεψε μία τριετία στη Γιουβέντους (2016-2019), συνεργάστηκε με τον Ριμπάλτα σε Ζενίτ και Πάρμα, ενώ από το 2022 έως πρόσφατα ήταν head of scouting στη Μαρσέιγ.

Στο ανανεωμένο τμήμα εντάσσεται και ο Αλέσιο Έκα, ο οποίος θα έχει τον ρόλο του Recruitment Data Scientist. Ειδικός στην πρόσληψη, στελέχωση και ανάλυση δεδομένων και απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Κάλιαρι.

Το τρίτο μέλος, ο Φραντσέσκο Πανφίλι υπήρξε αθλητικός διευθυντής το 2018 στη Σαμπενεντετέσε, ενώ διαθέτει εμπειρία ως αρχισκάουτ σε Περούτζια, Ιμολέζε και Γκεζτέπε. Μεταξύ άλλων έχει εργαστεί και στο τμήμα σκάουτινγκ της Λάτσιο.

athletiko.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στο ΓΣΠ για να το αλλάξει...

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ο Σλοτ έριξε το... μπαλάκι στη Βίλα, για την κατάσταση του Έλιοτ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Η κλήρωση των 12 ομίλων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Β΄ Κατηγορία: Ο ΑΣΙΛ νίκησε τον Διγενή και μπήκε οκτάδα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η Ε.Ν. Ύψωνα πήρε... οξυγόνο με διπλό επί της Ένωσης που δύσκολα τη γλιτώνει

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καρσέδο: «Σημαντικό που παραμείναμε στη κορυφή, κάναμε καλό παιχνίδι»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τεσσάρα με... ξεσπάσματα για την Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στον Ντόναλντ Τραμπ το πρώτο βραβείο ειρήνης της FIFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άνετη νίκη με «ζωγραφιά» και δεκάρι για τη Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με τις... γνωστές απουσίες αλλά και επιστροφές - Η αποστολή της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Θρίαμβος του Ολυμπιακού στο βόλεϊ επί του ΠΑΟΚ και έβαλε στην τροπαιοθήκη του το 8ο!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού ο Λαφόν κι ετοιμάζεται για το «AEL FC Arena»

Ελλάδα

|

Category image

Έτοιμοι για… Γιάννη οι Σαν Αντόνιο Σπερς

NBA

|

Category image

O Byron έσκασε μύτη στο «Στέλιος Κυριακίδης»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γ΄ Κατηγορία: Εκτός έδρας ΑΕΠ Πολεμιδιών και Αναγέννηση Δερύνειας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη