Γ΄ Κατηγορία: Εκτός έδρας ΑΕΠ Πολεμιδιών και Αναγέννηση Δερύνειας

Οι πρωτοπόροι δοκιμάζονται σε δύσκολες έδρες.
Εκτός έδρας αγωνίζεται η πρωτοπόρος ΑΕΠ Πολεμιδιών για την 11η αγωνιστική της πρώτης φάσης του Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας.
Η ΑΕΠ θα φιλοξενηθεί στην Πύλα από την τοπική ομάδα Ασπίς, που στις τελευταίες πέντε αγωνιστικές διατηρείται αήττητη.
Η Αναγέννηση Δερύνειας θα φιλοξενηθεί στην Αθηαίνου από τον Οθέλλο, γηπεδούχος ο Ερμής Αραδίππου με αντίπαλο τον Κέδρο.
Η πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας: ΑΕΠ Πολεμιδιών 24, Αναγέννηση Δερύνειας 23, Ερμής Αραδίππου 22, Κέδρος 18 και Εθνικός Άσσιας 17 βαθμούς.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου (14:30)
ΑΠΟΝΑ - Ανόρθωση Μουτταγιάκας
Κούρης Ερήμης - Ορμήδειας
Ομόνοια Ψευδά - Άτλας Αγλαντζιάς
ΑΕΝ - ΘΟΪ Λακατάμιας
Οθέλλος Αθηαίνου - Αναγέννηση Δερύνειας
Ασπίς Πύλας - ΑΕΠ Πολεμιδιών
Ερμής - Κέδρος
Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου (14:30)
Εθνικός Άσσιας - FC Λειβάδια