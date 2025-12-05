Γ΄ Κατηγορία: Εκτός έδρας ΑΕΠ Πολεμιδιών και Αναγέννηση Δερύνειας

Εκτός έδρας αγωνίζεται η πρωτοπόρος ΑΕΠ Πολεμιδιών για την 11η αγωνιστική της πρώτης φάσης του Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας.

Η ΑΕΠ θα φιλοξενηθεί στην Πύλα από την τοπική ομάδα Ασπίς, που στις τελευταίες πέντε αγωνιστικές διατηρείται αήττητη.

Η Αναγέννηση Δερύνειας θα φιλοξενηθεί στην Αθηαίνου από τον Οθέλλο, γηπεδούχος ο Ερμής Αραδίππου με αντίπαλο τον Κέδρο.

Η πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας: ΑΕΠ Πολεμιδιών 24, Αναγέννηση Δερύνειας 23, Ερμής Αραδίππου 22, Κέδρος 18 και Εθνικός Άσσιας 17 βαθμούς.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:

Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου (14:30)

ΑΠΟΝΑ - Ανόρθωση Μουτταγιάκας

Κούρης Ερήμης - Ορμήδειας

Ομόνοια Ψευδά - Άτλας Αγλαντζιάς

ΑΕΝ - ΘΟΪ Λακατάμιας

Οθέλλος Αθηαίνου - Αναγέννηση Δερύνειας

Ασπίς Πύλας - ΑΕΠ Πολεμιδιών

Ερμής - Κέδρος

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου (14:30)

Εθνικός Άσσιας - FC Λειβάδια