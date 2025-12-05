ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χιούρτζελερ: «Ο Τζίμας θα μείνει εκτός για μήνες»

Ασχημα φαίνεται πως είναι τα νέα για τον τραυματισμό του Στέφανου Τζίμα και το χρονικό διάστημα της απουσίας του.

Ο 19χρονος Ελληνας επιθετικός της Μπράιτον τραυματίστηκε στο ξεκίνημα της προχθεσινής αναμέτρησης με την Αστον Βίλα, στην πρώτη του συμμετοχή στο αρχικό σχήμα της ομάδας του στην Premier League και αντικαταστάθηκε στο 24ο λεπτό.

Ο τεχνικός των «γλάρων», Φαμπιάν Χιούρτζελερ, στη σημερινή συνέντευξη Τύπου ενόψει του κυριακάτικου αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στη Γουέστ Χαμ ρωτήθηκε για τον Τζίμα και η απάντηση του δεν άφησε περιθώρια αισιοδοξίας:

«Ο τραυματισμός του χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση, θα κάνει κι άλλες εξετάσεις, αλλά φαίνεται σοβαρός. Εχει κάνει μία υπερηχογραφική εξέταση, αναμένεται άλλη μία, αλλά θα μείνει εκτός για μήνες. Δεν ξέρω για πόσο ακριβώς, αλλά θα λείψει για μεγάλο χρονικό διάστημα», τόνισε ο Γερμανός κόουτς της αγγλικής ομάδας.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβαστε ακομη