Oι ενδεκάδες στο ENΠ - Ε.Ν.Ύψωνα

Η ΕΝΠ θα φιλοξενήσει την Ε.Ν. Ύψωνα σε έναν αγώνα με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον καθώς οι δύο ομάδες βρίσκονται στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας. Οι παραλιμνίτες έχουν μόλις ένα βαθμό και βρίσκονται στην τελευταία θέση ενώ οι λεμεσιανοί είναι 13οι με εφτά βαθμούς.

Οι εντεκάδες των δύο ομάδων:

ΕΝΠ: Παναγιώτου, Οκεκέ, Σάκιτς, Κουρέζ, Νασιμέντο, Ζοάο, Κατσιάρης, Κράινζ, Χαραλάμπους, Μουσχελιάνι, Έλλα,

FREEDOM 24 Ε.Ν.Ύψωνα: Ζάντρο, Ντε Λούκας, Χριστοδούλου, Σεζάρ, Τσέμπακ, Μπούντνικ, Πάνκοφ, Τρούγιτς, Λίπσκι, Ντε Κόουτο, Κουμουρής,