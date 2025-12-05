LIVE: Πάφος FC - Ακρίτας 2-0

Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη του αγώνα στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

46΄Σέντρα στο β΄μέρος.

Τέλος πρώτου μέρους.

45΄Τρία λεπτά ο έξτρα χρόνος για το ημίχρονο.

42΄ΓΚΟΛ η Πάφος, 2-0 με ωραίο γυριστό σουτ του Μπρούνο στη περιοχή. Ο Σούνιτς την ασίστ για το δεύτερο γκολ του Βραζιλιάνου.

40΄Καλή στιγμή για τον Ακρίτα. Επικίνδυνο γύρισμα του Μπάρι στη περιοχή, η μπάλα πέρασε απ΄όλους και δίπλα απ΄την εστία του Μιχαήλ.

34΄ΓΚΟΛ η Πάφος, 1-0 με κεφαλιά του Κορέια εντός περιοχής. Ο Όρσιτς τη σέντρα στη περιοχή του Περεντρέου.

15΄Ευκαιρία για τον Ακρίτα. Σουτ του Αθανασίου από πλάγια θέση εντός περιοχής, έδιωξε με δυσκολία ο Μιχαήλ.

9΄Ευκαιρία για τη Πάφο με τον Κορέια να αστοχεί εντός περιοχής με προβολή.

Ξεκίνησε ο αγώνας

ΠΑΦΟΣ: Μιχαήλ, Γκολντάρ, Λούκασεν, Κορέια, Μπρούνο, Σούνιτς, Κίνα (17΄Όρσιτς) Πέπε, Όντεφαλκ, Ζάζα, Άντερσον,

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Ανάνγκ (46΄Ζήνωνος) Άντονι, Ζάμπελιν, Αντωνίου, Βασιλείου, Ριέρα, Φερνάντες, Μπάρι, Αθανασίου, Ρομό

ΣΚΟΡΕΡ: 34΄Κορέια, 42΄Μπρούνο

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 23΄Σούνιτς

ΚΟΚΚΙΝΕΣ:

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Καραισκάκης Μιχάλης