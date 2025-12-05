LIVE: Πάφος FC - Ακρίτας 2-0
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ξεκίνησε στις 18:00 το παιχνίδι ανάμεσα στη Πάφο και τον Ακρίτα στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος
Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη του αγώνα στο «Στέλιος Κυριακίδης».
Η εξέλιξη της αναμέτρησης:
46΄Σέντρα στο β΄μέρος.
Τέλος πρώτου μέρους.
45΄Τρία λεπτά ο έξτρα χρόνος για το ημίχρονο.
42΄ΓΚΟΛ η Πάφος, 2-0 με ωραίο γυριστό σουτ του Μπρούνο στη περιοχή. Ο Σούνιτς την ασίστ για το δεύτερο γκολ του Βραζιλιάνου.
40΄Καλή στιγμή για τον Ακρίτα. Επικίνδυνο γύρισμα του Μπάρι στη περιοχή, η μπάλα πέρασε απ΄όλους και δίπλα απ΄την εστία του Μιχαήλ.
34΄ΓΚΟΛ η Πάφος, 1-0 με κεφαλιά του Κορέια εντός περιοχής. Ο Όρσιτς τη σέντρα στη περιοχή του Περεντρέου.
15΄Ευκαιρία για τον Ακρίτα. Σουτ του Αθανασίου από πλάγια θέση εντός περιοχής, έδιωξε με δυσκολία ο Μιχαήλ.
9΄Ευκαιρία για τη Πάφο με τον Κορέια να αστοχεί εντός περιοχής με προβολή.
- Ξεκίνησε ο αγώνας
ΠΑΦΟΣ: Μιχαήλ, Γκολντάρ, Λούκασεν, Κορέια, Μπρούνο, Σούνιτς, Κίνα (17΄Όρσιτς) Πέπε, Όντεφαλκ, Ζάζα, Άντερσον,
ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Ανάνγκ (46΄Ζήνωνος) Άντονι, Ζάμπελιν, Αντωνίου, Βασιλείου, Ριέρα, Φερνάντες, Μπάρι, Αθανασίου, Ρομό
ΣΚΟΡΕΡ: 34΄Κορέια, 42΄Μπρούνο
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 23΄Σούνιτς
ΚΟΚΚΙΝΕΣ:
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Βασιλείου Αδάμος
Παρατηρητής: Καραισκάκης Μιχάλης