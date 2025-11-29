ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με Ντέσερς αλλά χωρίς Ταμπόρδα η αποστολή του Παναθηναϊκού

Δύσκολη αποστολή για τους πράσινους κόντρα στην ΑΕΚ.

Χωρίς προβλήματα ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός το απόγευμα του Σαββάτου (29/11) στο «Γ. Καλαφάτης» την προετοιμασία του για το μεγάλο κυριακάτικο (30/11, 21:00) παιχνίδι με την ΑΕΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης», για τη 12η αγωνιστική της Super League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ μάλιστα είχε κι άλλες «επιστροφές», καθώς μετά την επάνοδο των Ντάβιντε Καλάμπρια και Γιάννη Κώτσιρα στο ματς με την Στουρμ Γκρατς, συμπεριέλαβε και τον Σίριλ Ντέσερς στην αποστολή, με τον διεθνή Νιγηριανό επιθετικό να επανέρχεται σε... δράση μετά από 64 μέρες απουσίας λόγω του τραυματισμού του στην ποδοκνημική.

Ο 30χρονος φορ, προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα εδώ και περίπου 10 μέρες, είναι απόλυτα έτοιμος κι ο Μπενίτεθ τον υπολογίζει στο πλάνο του από το ματς με την ΑΕΚ, όπου είναι πολύ πιθανό να του δώσει χρόνο συμμετοχής.

Από εκεί και πέρα εκτός αποστολής απ’ το μεγάλο ματς με την «Ένωση» έμεινε για πρώτη φορά ο Βισέντε Ταμπόρδα, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δουλέψει πολύ σκληρά για να επιβεβαιώσει τη θέση του και το ρόλο του στην ομάδα.

Το πρόγραμμα της σαββατιάτικης (29/11) προπόνησης περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Σάντσες, ενώ θεραπεία έκαναν οι Κυριακόπουλος, Λαφόν.

Μετά το τέλος της προπόνησης -την οποία παρακολούθησε κι ο ιδιοκτήτης του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος- ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την 24μελή αποστολή του Παναθηναϊκού.

Σε αυτή βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Πάντοβιτς και Σταμέλλος.

Ελλαδα

