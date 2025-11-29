ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ολυμπιακός: Παίζει με Καϊράτ ο Ελ Κααμπί, 50-50 στο Χαριλάου

Τι θα γίνει με τον Ελ Κααμπί, τα επόμενα παιχνίδια του στον Ολυμπιακό και το Κόπα Άφρικα.

Ο Ελ Κααμπί θα παίξει με τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι του με την Καϊράτ στο Καζακστάν στις 9 Δεκεμβρίου και μετά θα φύγει για το Κόπα Άφρικα, όπως γράφει σήμερα στον Πρωταθλητή ο Κώστας Νικολακόπουλος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι αμφίβολη η συμμετοχή του Μαροκινού στο αμέσως επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού, αυτό για το πρωτάθλημα, με τον Άρη στο Χαριλάου στις 14 Δεκεμβρίου.

Γι΄ αυτό το παιχνίδι οι πιθανότητες συμμετοχής του στον αγώνα της Θεσσαλονίκης είναι 50-50.

Οριστικές εξελίξεις θα υπάρξουν μέσα στην προσεχή εβδομάδα, όταν θα ληφθούν κι οι αποφάσεις από τη μαροκινή ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Το Κόπα Άφρικα φέτος αρχίζει στις 21 Δεκεμβρίου και γίνεται στο Μαρόκο.

 

 

 

 

 

