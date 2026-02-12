ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η σημαντική απώλεια για τον Εθνικό και η πρόκληση

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Η σημαντική απώλεια για τον Εθνικό και η πρόκληση

Με ανεβασμένη διάθεση προετοιμάζεται η Αχνιώτικη ομάδα.

Χωρίς τον αρχηγό του Πάμπλο Γκονζάλες θα υποδεχθεί ο Εθνικός τον ΑΠΟΕΛ την προσεχή Κυριακή. Πρόκειται για σημαντική απώλεια αφού αποτελεί βασικό και ηγετικό στέλεχος της μεσαίας γραμμής και τόσο φέτος όσο και πέρσι, είναι από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του Εθνικού.

Ο 33χρονος Ισπανός επιτελικός αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα με την Ένωση. Επίσης συμπλήρωσε και κίτρινες κάρτες. Λόγω των ενοχλήσεων που έχει ο προπονητής Ρουί Φερέιρα αποφάσισε να τον αφήσει εκτός από το παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ για να εκτίσει την ποινή του και να είναι πιο έτοιμος στο επόμενο αγώνα με τον Απόλλωνα. Να σημειωθεί πως εκτός πλάνων του Φερέιρα λόγω καρτών είναι και ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός Λουίς Φελίπε.

Μετά τις δύο νίκες επί της Πάφου και της Ένωσης ο Πορτογάλος τεχνικός θέλει θετικό αποτέλεσμα και με τον ΑΠΟΕΛ. Ο Φερέιρα είδε δύο φορές τον προσεχή αντίπαλο και γνωρίζει πως θα τον αντιμετωπίσει.

Διαβαστε ακομη