Με Ροντρίγκες είναι άλλη η ένταση στα άκρα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Με Ροντρίγκες είναι άλλη η ένταση στα άκρα

Παραμένει αμφίβολος για τη δύσκολη μάχη με την ΑΕΚ.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Απόλλωνα επί εποχής Ερνάν Λοσάδα είναι το ομαδικό πνεύμα που παρουσιάζουν οι ποδοσφαιριστές στους αγώνες.

Οι αλληλοκαλύψεις, η κυκλοφορία της μπάλας, οι αυτοματισμοί και η ταχύτητα στην ανάπτυξη αποτελούν ξεκάθαρα προϊόν συλλογικής δουλειάς.

Αυτό, βέβαια, δεν αναιρεί το γεγονός ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ένας εξ αυτών είναι ο αναγεννημένος το τελευταίο διάστημα Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος παραμένει αμφίβολος για το παιχνίδι με την ΑΕΚ το προσεχές Σάββατο (19:00).

Ο 35χρονος άσος αισθάνεται καλύτερα μετά τον τραυματισμό του, ωστόσο η σημερινή και η αυριανή ημέρα θα κρίνουν αν θα προλάβει την αναμέτρηση.

Το δεδομένο είναι πως, με ή χωρίς τον Ροντρίγκες, ο Απόλλωνας θα μεταβεί στη Λάρνακα με την ίδια επιθετική προσέγγιση. Ωστόσο, εφόσον ο Ροντρίγκες κριθεί ετοιμοπόλεμος, ο Λοσάδα γνωρίζει καλά ότι η ομάδα του αποκτά περισσότερη δυναμική στα άκρα και μεγαλύτερη απειλή στο παιχνίδι ένας εναντίον ενός.

 

Διαβαστε ακομη