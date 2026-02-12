Με Ροντρίγκες είναι άλλη η ένταση στα άκρα

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Απόλλωνα επί εποχής Ερνάν Λοσάδα είναι το ομαδικό πνεύμα που παρουσιάζουν οι ποδοσφαιριστές στους αγώνες.

Οι αλληλοκαλύψεις, η κυκλοφορία της μπάλας, οι αυτοματισμοί και η ταχύτητα στην ανάπτυξη αποτελούν ξεκάθαρα προϊόν συλλογικής δουλειάς.

Αυτό, βέβαια, δεν αναιρεί το γεγονός ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ένας εξ αυτών είναι ο αναγεννημένος το τελευταίο διάστημα Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος παραμένει αμφίβολος για το παιχνίδι με την ΑΕΚ το προσεχές Σάββατο (19:00).

Ο 35χρονος άσος αισθάνεται καλύτερα μετά τον τραυματισμό του, ωστόσο η σημερινή και η αυριανή ημέρα θα κρίνουν αν θα προλάβει την αναμέτρηση.

Το δεδομένο είναι πως, με ή χωρίς τον Ροντρίγκες, ο Απόλλωνας θα μεταβεί στη Λάρνακα με την ίδια επιθετική προσέγγιση. Ωστόσο, εφόσον ο Ροντρίγκες κριθεί ετοιμοπόλεμος, ο Λοσάδα γνωρίζει καλά ότι η ομάδα του αποκτά περισσότερη δυναμική στα άκρα και μεγαλύτερη απειλή στο παιχνίδι ένας εναντίον ενός.