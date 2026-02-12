Ο Στέρλινγκ υπέγραψε στη Φέγενορντ

Ελεύθερος μετά τη λήξη του συμβολαίου του με την Τσέλσι, ο Ραχίμ Στέρλινγκ ήταν έτοιμος για μια νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Ωστόσο, ο Άγγλος διεθνής επιθετικός εξέπληξε τους πάντες επιλέγοντας τη Φέγενορντ.

«Η Φέγενορντ υπέγραψε τον Ραχίμ Στέρλινγκ, τέσσερις φορές νικητή της Πρέμιερ Λιγκ. Ο διεθνής Άγγλος, ο οποίος έχει 82 συμμετοχές με τη χώρα του, υπέγραψε σήμερα (13/02) το απόγευμα συμβόλαιο με τη Φέγενορντ μέχρι το τέλος της σεζόν 2025/26. Ως ελεύθερος παίκτης, ο Στέρλινγκ μπόρεσε να εξερευνήσει διαφορετικές επιλογές χωρίς τους περιορισμούς της θερινής μεταγραφικής περιόδου και τελικά επέλεξε τη Φέγενορντ», αναφέρει η δήλωση της ομάδας του Ρότερνταμ.

ΑΠΕ - ΜΠΕ