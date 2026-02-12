Kλήρωση που δίνει ελπίδα στην Εθνική στο Nations League 2026-2027

Με αντιπάλους το Μαυροβούνιο, την Αρμενία αλλά και τη νικήτρια που θα προκύψει από τον αγώνα πλέι οφ ανάμεσα σε Λετονία - Γιβραλτάρ θα κοντραριστεί η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών. Στην κλήρωση που έγινε στις Βρυξέλλες, η Εθνική μας κληρώθηκε στον 2ο όμιλο και είναι χώρες που δίνουν ελπίδα. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο του 2026.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη θέση των ομίλων τους στη Γ’ Κατηγορία θα εξασφαλίσουν άνοδο στη Β’ Κατηγορία, ενώ παράλληλα θα διεκδικήσουν την πρόκριση στο EURO 2028 μέσω αγώνων play-offs.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στη 2η θέση του ομίλου τους στη Γ' Κατηγορία, θα αγωνιστούν σε αγώνες play-offs με τις ομάδες που θα τερματίσουν στην 3η θέση της Β' Κατηγορίας για άνοδο στη Β' Κατηγορία ή παραμονή στη Γ' Κατηγορία. Το πρόγραμμα των αγώνων θα ανακοινωθεί το πρωί της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου.

Οι διαθέσιμες ημερομηνίες για τους αγώνες:

1η αγωνιστική: 24-26 Σεπτεμβρίου

2η αγωνιστική: 27-29 Σεπτεμβρίου

3η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου

4η αγωνιστική: 4-6 Οκτωβρίου

5η αγωνιστική: 12-14 Νοεμβρίου

6η αγωνιστική: 15-17 Νοεμβρίου

Την ΚΟΠ εκπροσώπησαν στην κλήρωση ο πρόεδρος Χάρης Λοϊζίδης, ο αντιπρόεδρος Φώτης Φωτίου, ο Γενικός Γραμματέας Φοίβος Βάκης, ο Ομοσπονδιακός προπονητής Απόστολος Μάντζιος, ο διευθυντής Διεθνών Σχέσεων Άδωνις Προκοπίου και ο εκπρόσωπος Τύπου Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής.