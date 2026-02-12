ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γιοβάνοβιτς: «Να παραμείνουμε στο κορυφαίο γκρουπ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Γιοβάνοβιτς: «Να παραμείνουμε στο κορυφαίο γκρουπ»

Έτσι αντιμετώπισε ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας την κλήρωση απέναντι στα μεγαθήρια.

Τον στόχο της παραμονής στην κορυφαία λίγκα του Nations League, τη League A, οριοθέτησε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μετά την κλήρωση της φάσης των ομίλων, που έφερε την Εθνική στον 2ο όμιλο με αντιπάλους την Γερμανία, την Ολλανδία και την Σερβία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΠΟ: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρεθήκαμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας στην κλήρωση της πρώτης λίγκας του Nations League. Ξέραμε εκ των προτέρων ότι η κλήρωση θα είναι πολύ πιο δύσκολη από άλλες φορές και θα βρεθούμε με ισχυρούς αντιπάλους, όμως στόχος μας σίγουρα είναι να παραμείνουμε στο κορυφαίο γκρουπ δυναμικότητας.

Το ξέρουμε ότι μας περιμένουν δύσκολα παιχνίδια αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο μας».

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έκανε αμέτρητες, ήταν η τελευταία;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τζέιμς Μίλνερ, η «ζωντανή Ιστορία» της Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εκτός All Star Game ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λόγω τραυματισμού

NBA

|

Category image

Με Ροντρίγκες είναι άλλη η ένταση στα άκρα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Να παραμείνουμε στο κορυφαίο γκρουπ»

Ελλάδα

|

Category image

Ο Βίτορ Περέιρα αναλαμβάνει τα ηνία της Νότιγχαμ Φόρεστ

Category image

Μάντζιος: «Σε αυτή τη διοργάνωση θα θέλουμε να έχουμε πρωταγωνιστικούς στόχους»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Στέρλινγκ υπέγραψε στη Φέγενορντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα μεγαθήρια που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Ελλάδα στο Nations League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Kλήρωση που δίνει ελπίδα στην Εθνική στο Nations League 2026-2027

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η σημαντική απώλεια για τον Εθνικό και η πρόκληση

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Αταμάν: «Ο Ναν είναι 100% έτοιμος, δεν σκέφτομαι καμία μεταγραφή»

EUROLEAGUE

|

Category image

Θρίαμβος της Σάκκαρη στο Qatar Open απέναντι στο Νο2 και έκλεισε θέση στα ημιτελικά

Τένις

|

Category image

Βγήκε το φιρμάνι για τον 3ο στον ΑΠΟΕΛ - Επίσημα στα γαλαζοκίτρινα ο Ολαγίνκα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Σκέφτεται στην Premier League το μέλλον του ο Βλάχοβιτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη