ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα μεγαθήρια που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Ελλάδα στο Nations League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τα μεγαθήρια που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Ελλάδα στο Nations League

Δύσκολο το έργο για τη γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ποδόσφαιρο-Nations League 2026/27: Με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία στον 2ο όμιλο της League A η Ελλάδα (2)          12/02/2026 19:57          ΑΠΕ-ΜΠΕ           Βρυξέλλες, Belgium              329        Greek

 

Item Number: 31433237

 

  

 

Τις Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Εθνική Ελλάδας στον 2ο όμιλο της League A του Nations League 2026/27, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 12 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες.

Η Ελλάδα πανηγύρισε τον Μάρτιο του 2025 για πρώτη φορά την άνοδό της στη League A, με τη μεγάλη νίκη που σημείωσε στη Γλασκώβη επί της Σκωτίας με 3-0. Η φάση των ομίλων θα ξεκινήσει με παρατεταμένο διεθνές «παράθυρο» από 24 Σεπτεμβρίου έως 6 Οκτωβρίου 2026, κατά το οποίο οι ομάδες θα δώσουν πολλά ματς σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Πρέπει να σημειωθεί πως μετά τη φάση των ομίλων –που ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο 2026- οι 8 καλύτερες ομάδες της League A θα διεκδικήσουν την πρόκριση στην τελική φάση του EURO μέσω των προημιτελικών τον Μάρτιο 2027.

Αναλυτικά τα γκρουπ στη League A όπου βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι όμιλοι στις άλλες Leagues:

LEAGUE A

1ος Όμιλος

Γαλλία

Ιταλία

Βέλγιο

Τουρκία

2ος Όμιλος

Γερμανία

Ολλανδία

Σερβία

Ελλάδα

3ος Όμιλος

Ισπανία

Κροατία

Αγγλία

Τσεχία

4ος Όμιλος

Πορτογαλία

Δανία

Νορβηγία

Ουαλία

LEAGUE B

1ος Όμιλος

Σκωτία

Ελβετία

Σλοβενία

Βόρεια Μακεδονία

2ος Όμιλος

Ουγγαρία

Ουκρανία

Γεωργία

Βόρεια Ιρλανδία

3ος Όμιλος

Ισραήλ

Αυστρία

Ιρλανδία

Σουηδία

4ος Όμιλος

Πολωνία

Βοσνία

Ρουμανία

Κόσοβο

LEAGUE C

1ος Όμιλος

Αλβανία

Φινλανδία

Λευκορωσία

Σαν Μαρίνο

2ος Όμιλος

Μαυροβούνιο

Αρμενία

Κύπρος

Λετονία ή Γιβραλτάρ

3ος Όμιλος

Καζακστάν

Σλοβακία

Νησιά Φερόε

Μολδαβία

4ος Όμιλος

Ισλανδία

Βουλγαρία

Εσθονία

Λουξεμβούργο ή Μάλτα

 

LEAGUE D

1ος Όμιλος

Γιβραλτάρ ή Λετονία

Μάλτα ή Λουξεμβούργο

Ανδόρρα

2ος Όμιλος

Λιθουανία

Αζερμπαϊτζάν

Λιχτενστάιν

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Ατλέτικο διέλυσε την Μπαρτσελόνα και αγκάλιασε την πρόκριση στον τελικό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προηγήθηκε αλλά «σκόνταψε» η Άρσεναλ και... χάρηκε η Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ζορίστηκε ο Ολυμπιακός αλλά νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα και πανηγύρισε τη 18η

EUROLEAGUE

|

Category image

Ταχύτερος ο Λεκλέρ στη δεύτερη ημέρα του Μπαχρέιν

AUTO MOTO

|

Category image

Κύπριοι και Ισπανοί κάνουν... κουμάντο στους πάγκους - Παζλ από εννιά χώρες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αυτός πήγε «θύμα» του Μπενζεμά στην Αλ-Χιλάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκανε αμέτρητες, ήταν η τελευταία;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τζέιμς Μίλνερ, η «ζωντανή Ιστορία» της Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εκτός All Star Game ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λόγω τραυματισμού

NBA

|

Category image

Με Ροντρίγκες είναι άλλη η ένταση στα άκρα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Να παραμείνουμε στο κορυφαίο γκρουπ»

Ελλάδα

|

Category image

Ο Βίτορ Περέιρα αναλαμβάνει τα ηνία της Νότιγχαμ Φόρεστ

Category image

Μάντζιος: «Σε αυτή τη διοργάνωση θα θέλουμε να έχουμε πρωταγωνιστικούς στόχους»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Στέρλινγκ υπέγραψε στη Φέγενορντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα μεγαθήρια που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Ελλάδα στο Nations League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη