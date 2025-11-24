Στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού ο Μπότης

Δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στα παιχνίδια του στο Champions League τον Νίκο Μπότη έχει ο Ολυμπιακός.

Η UEFA έκανε αποδεκτό το αίτημα της ελληνικής ομάδας για την αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα με τον νεαρό τερματοφύλακα να παίρνει τη θέση του Πασχαλάκη.

Μάλιστα η αλλαγή αυτή έχει πλέον… περάσει και στη σχετική ιστοσελίδα της UEFA για τον Ολυμπιακό με το όνομα του Μπότη να συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα σε αυτά που ήδη υπήρχαν στη λίστα.

Θυμίζουμε ότι ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης τραυματίστηκε και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου τέσσερις εβδομάδες.

Οι Πειραιώτες εκμεταλλευόμενοι έναν ειδικό όρο στον κανονισμό ενημέρωσαν για τον τραυματισμό του Πασχαλάκη και την πρόθεση τους να γίνει αλλαγή, η οποία και φυσικά έγινε.

Ο Μπότης θα είναι στον πάγκο του ματς με τη Ρεάλ την Τετάρτη και θα είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας στην ευρωπαϊκή λίστα πίσω από τον Τζολάκη.

sport-fm.gr