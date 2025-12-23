Ο Τετέ έφτασε στο Πόρτο Αλέγκρε και επιβεβαίωσε τις διαπραγματεύσεις με την Γκρέμιο

Ο Τέτε...προσγειώθηκε στο Πόρτο Αλέγκρε σήμερα (23) το πρωί (πρώτες πρωινές ώρες στη Βραζιλία) και δήλωσε ότι βρίσκεται στο Ρίο Γκράντε ντο Σουλ για να περάσει τις διακοπές του- στην πρωτεύουσα Ρίο Γκράντε ντο Σουλ- στο τέλος της χρονιάς, επιβεβαιώνοντας ωστόσο τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για τη μετακίνησή του στην Γκρέμιο.

Αυτό αποκαλύπτει η ιστοσελίδα της Βραζιλίας antenadosnofutebol-μεταξύ άλλων ΜΜΕ στη χώρα-, σημειώνοντας ότι ο Τετέ- ο οποίος προήλθε από το σύστημα ακαδημιών- προσεγγίστηκε από τον Τύπο στο αεροδρόμιο και ρωτήθηκε για μια πιθανή επιστροφή στον σύλλογο που τον αποκάλυψε.

«Αρχικά, ο αθλητής απέφυγε την ερώτηση σχετικά με τη συμφωνία με την Τρικολόρ. Στη συνέχεια, με λίγα λόγια, τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται από τον Πάμπλο Μπουένο, τον μάνατζέρ, και παραδέχτηκε τη χαρά του για την αγάπη που έλαβε από τους οπαδούς της Γκρέμιο κατά την άφιξή του», αναφέρεται.

«Είναι μια πολύ ωραία αγάπη. Είμαι πολύ χαρούμενος!», φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Βραζιλίας, gauchazh.clicrbs.

Όπως γράφουν «για να αποκτήσει τον Τέτέ, η Γκρέμιο θα πρέπει να πληρώσει περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ ή να διαπραγματευτεί έναν δανεισμό με υποχρέωση αγοράς. Αυτοί είναι οι όροι που έθεσε ο ελληνικός σύλλογος για να απελευθερώσει τον επιθετικό. Το μακροχρόνιο συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, που ισχύει μέχρι τον Ιούνιο του 2028, καθώς και η υψηλή συμμετοχή του σε αγώνες και το καλό ιστορικό φυσικής κατάστασης, είναι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά τη διαπραγμάτευση.»

Υπογραμμίζεται ότι η διοίκηση της Γκρέμιο εργάζεται εδώ και αρκετές εβδομάδες για την πιθανή επιστροφή του παίκτη. Ο Τετέ έχει την υποστήριξη του προπονητή Λουίς Κάστρο, με τον οποίο συνεργάστηκε στην Ουκρανία το 2019, κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Σαχτάρ Ντόνετσκ (70 ματς, 17 γκολ και 10 ασίστ). Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς ο παίκτης πρέπει να επιστρέψει στην Ελλάδα στις 29 Δεκεμβρίου.