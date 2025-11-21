Ολυμπιακός: «Τελειώνει» η ανανέωση του Μεντιλίμπαρ

Ολυμπιακός και Μεντιλίμπαρ ετοιμάζονται να υπογράψουν νέο συμβόλαιο, το οποίο θα κρατήσει τον Βάσκο τεχνικό στο Λιμάνι έως το 2027.

Το δήλωσε και ο ίδιος άλλωστε ότι αποτελεί κοινή επιθυμία η συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών, με τις συζητήσεις πράγματι να είναι πολύ προχωρημένες και το θέμα ουσιαστικά "τελειωμένο".

Ουσιαστικά φαίνεται να απομένουν μόνο τα τυπικά για να επισημοποιηθεί η παραμονή του επιτυχημένου Ισπανού τεχνικού στους Ερυθρόλευκους.

sdna.gr