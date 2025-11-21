Ολυμπιακός: «Τελειώνει» η ανανέωση του Μεντιλίμπαρ
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ανανέωση της συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Ολυμπιακός και Μεντιλίμπαρ ετοιμάζονται να υπογράψουν νέο συμβόλαιο, το οποίο θα κρατήσει τον Βάσκο τεχνικό στο Λιμάνι έως το 2027.
Το δήλωσε και ο ίδιος άλλωστε ότι αποτελεί κοινή επιθυμία η συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών, με τις συζητήσεις πράγματι να είναι πολύ προχωρημένες και το θέμα ουσιαστικά "τελειωμένο".
Ουσιαστικά φαίνεται να απομένουν μόνο τα τυπικά για να επισημοποιηθεί η παραμονή του επιτυχημένου Ισπανού τεχνικού στους Ερυθρόλευκους.
