ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ο Ολυμπιακός ξεκινά συζητήσεις για Μουζακίτη από τα 45 εκατ. ευρώ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Ο Ολυμπιακός ξεκινά συζητήσεις για Μουζακίτη από τα 45 εκατ. ευρώ»

Ο Χρήστος Μουζακίτης αποτελεί άλλο ένα προϊόν των ακαδημιών του Ολυμπιακού, με τον νεαρό χαφ να έχει διαρκή βελτίωση και άνοδο.

Ως επιστέγασμα της σκληρής δουλειάς του, αλλά και του ταλέντου του ήρθε και το τιμητικό βραβείο του Golden Boy Web. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα αρκετές ομάδες από τα κορυφαία πρωταθλήματος να παρακολουθούν με ενδιαφέρον την περίπτωσή του.

Σύμφωνα μάλιστα με τη «Metro», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε μια πρώτη επαφή με τον Ολυμπιακό, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 19χρονο μέσο και την τιμή του. Η απάντηση των «ερυθρόλευκων» είναι πως οι συζητήσεις ξεκινούν από τα 45 εκατ. ευρώ, με το δημοσίευμα να τονίζει πως αναμένεται να αυξηθεί κατά πολύ.

Διότι υπάρχουν αρκετοί ενδιαφερόμενοι και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, να δημιουργηθεί ένας… πλειστηριασμός που θα ανεβάσει την τιμή του ακόμη περισσότερο.

Πέραν των «κόκκινων διαβόλων», το δημοσίευμα μπλέκει και άλλες ομάδες με τον Χρήστο Μουζακίτη. Μπράιτον, Άρσεναλ, Άστον Βίλα, Γιουβέντους, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντόρτμουντ, Μίλαν και Νάπολι φέρεται να «ακολουθούν» τον θαυματουργό χαφ, ο οποίος όπως είναι λογικό έχει πέραση.

Μένει να φανεί αν θα υπάρξουν ενδιαφερόμενοι που θα κινηθούν άμεσα, προσπαθώντας να τον αποκτήσουν ή αν το όλο θέμα θα πάει για την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Θα δώσει Αντερέγκεν και Μπρένο, με δυο προϋποθέσεις

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Κούμαν: «Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές εθνικές ομάδες που να είναι καλύτερες από εμάς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άνοιξε λογαριασμό με το εθνόσημο βάζοντας γκολάρα ο Ανδρέου

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Τι είναι το Cloudflare και πώς μια «αόρατη» υπηρεσία παρέλυσε το ίντερνετ παγκοσμίως

[Homepage Ζώνες]

|

Category image

Δεν βλέπει... κανέναν η Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας, 5/5 με τεσσάρα και φουλάρει για Euro!

Ελλάδα

|

Category image

LIVE: Κύπρος - Εσθονία 2-1

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Καραπαπάς: «Βρήκαμε το τρόπαιο άλλης ομάδας, μας ζήτησαν να το στείλουμε με κούριερ, αλλά δεν το στείλαμε»

Ελλάδα

|

Category image

To διάστημα της «καταστροφής»

ΑΕΛ

|

Category image

Κέιν: «Μπορεί να βάλω 100 γκολ και να μην πάρω τη ''Χρυσή Μπάλα''»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο ιδιοκτήτης της Krasava ανακοίνωσε συνεργασία με τη Γιουβέντους

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Εθνική: Ενδεκάδα με 10 αλλαγές από Μάντζιο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Το 2026 θα βρει τον Βλαδίμηρο Τζιωρτζή στην επαναδιεκδίκηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος NASCAR

AUTO MOTO

|

Category image

Θεωρία συνομωσίας ή πραγματικότητα; Ο Μάικ Ντιν μίλησε για το «στημένο» πρωτάθλημα της Σίτι το 2012

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ο Ολυμπιακός ξεκινά συζητήσεις για Μουζακίτη από τα 45 εκατ. ευρώ»

Ελλάδα

|

Category image

Ο Εμμανουήλ Καραλής υποψήφιος για το βραβείο Fair Play της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη