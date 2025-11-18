«Ο Ολυμπιακός ξεκινά συζητήσεις για Μουζακίτη από τα 45 εκατ. ευρώ»

Ο Χρήστος Μουζακίτης αποτελεί άλλο ένα προϊόν των ακαδημιών του Ολυμπιακού, με τον νεαρό χαφ να έχει διαρκή βελτίωση και άνοδο.

Ως επιστέγασμα της σκληρής δουλειάς του, αλλά και του ταλέντου του ήρθε και το τιμητικό βραβείο του Golden Boy Web. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα αρκετές ομάδες από τα κορυφαία πρωταθλήματος να παρακολουθούν με ενδιαφέρον την περίπτωσή του.

Σύμφωνα μάλιστα με τη «Metro», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε μια πρώτη επαφή με τον Ολυμπιακό, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 19χρονο μέσο και την τιμή του. Η απάντηση των «ερυθρόλευκων» είναι πως οι συζητήσεις ξεκινούν από τα 45 εκατ. ευρώ, με το δημοσίευμα να τονίζει πως αναμένεται να αυξηθεί κατά πολύ.

Διότι υπάρχουν αρκετοί ενδιαφερόμενοι και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, να δημιουργηθεί ένας… πλειστηριασμός που θα ανεβάσει την τιμή του ακόμη περισσότερο.

Πέραν των «κόκκινων διαβόλων», το δημοσίευμα μπλέκει και άλλες ομάδες με τον Χρήστο Μουζακίτη. Μπράιτον, Άρσεναλ, Άστον Βίλα, Γιουβέντους, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντόρτμουντ, Μίλαν και Νάπολι φέρεται να «ακολουθούν» τον θαυματουργό χαφ, ο οποίος όπως είναι λογικό έχει πέραση.

Μένει να φανεί αν θα υπάρξουν ενδιαφερόμενοι που θα κινηθούν άμεσα, προσπαθώντας να τον αποκτήσουν ή αν το όλο θέμα θα πάει για την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.

sport-fm.gr