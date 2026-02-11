Λιάσος Λουκά: Επιστροφή με αποστολή

Ο Άρης γύρισε σελίδα και μαζί… γύρισε σε γνώριμα μονοπάτια. Η διοίκηση ανακοίνωσε χθες βράδυ την επιστροφή του Λιάσου Λουκά στην τεχνική ηγεσία, με τον 46χρονο Κύπριο προπονητή να αναλαμβάνει εκ νέου τα ηνία της ομάδας, τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρησή του.

Ο Λιάσος είχε καθοδηγήσει τον Άρη από το καλοκαίρι του 2019 έως τον Φεβρουάριο του 2022 και το όνομά του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μεγαλύτερη αγωνιστική άνοδο στην ιστορία του συλλόγου.

Ήταν ο άνθρωπος που έβαλε τα θεμέλια για να μεγαλώσει η ομάδα, να αποκτήσει αγωνιστική ταυτότητα, με αποτέλεσμα μετέπειτα να ζήσει ιστορικές στιγμές στην Ευρώπη και να κατακτήσει το πρώτο της πρωτάθλημα στην Α’ Κατηγορία. Η συμβολή του υπήρξε καθοριστική στη μετάβαση του συλλόγου στη νέα εποχή, όπως αυτή είχε χαραχθεί στο πλάνο της διοίκησης.

Η απομάκρυνση του Αρτσιόμ Ράτζκοφ σηματοδότησε την ανάγκη για ένα ισχυρό restart. Ο Άρης βρίσκεται πλέον στο -14 από την κορυφή, με τα όνειρα τίτλου να έχουν ουσιαστικά εξανεμιστεί, ενώ έχει ήδη αποκλειστεί από το Κύπελλο. Η σεζόν, ωστόσο, δεν έχει χαθεί οριστικά.

Στόχος είναι πλέον η εξασφάλιση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου μέσω του πρωταθλήματος. Η ομάδα απέχει πέντε βαθμούς από την 3η θέση και καλείται να βγάλει αντίδραση στο πιο κρίσιμο σημείο της χρονιάς.

Με την επιστροφή του στην «Ελαφρά Ταξιαρχία», ο Λιάσος έχει ως στόχο να επαναφέρει τη σταθερότητα, την πίστη και την αγωνιστική ταυτότητα που ο ίδιος είχε «χτίσει» παλαιότερα.