Απαίτηση εν μέσω κρίσης

Με την αμφισβήτηση και τον προβληματισμό να είναι στο μέγιστο επίπεδο, ο ΑΠΟΕΛ καλείται απόψε (18:00), φιλοξενώντας στο ΓΣΠ την Ένωση, για την προημιτελική φάση του κυπέλλου, να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί και να συνεχίσει στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Εφόσον τα καταφέρει, τότε θα συμπεριληφθεί στην τετράδα του δεύτερου τη τάξει θεσμού μετά από πέντε χρόνια, καθώς έφθασε μέχρι τα ημιτελικά για τελευταία φορά στη διοργάνωση της περιόδου 2020-21.

Είναι αλήθεια ότι οι γαλαζοκίτρινοι ήταν εκ των τυχερών της κλήρωσης, πέφτοντας με μία από τις πιο αδύναμες ομάδες που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη φάση, όπως φανερώνεται και από την πορεία της ομάδας του Παραλιμνίου στο πρωτάθλημα. Από τη θεωρία όμως, μέχρι την πράξη υπάρχει μεγάλος δρόμος. Εξάλλου, η εικόνα του ΑΠΟΕΛ στην τρέχουσα περίοδο δεν εμπνέει και απόλυτη εμπιστοσύνη, με τις μνήμες να είναι νωπές από την αντίδραση των οπαδών μετά το πρόσφατο παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στην ΑΕΚ.

Σίγουρα, ακόμη και η πρόκριση, απέναντι στη χειρότερη -με βάση τους αριθμούς- ομάδα του πρωταθλήματος, δεν θα κρύψει -και δεν πρέπει- τα προβλήματα των γαλαζοκιτρίνων κάτω από το χαλί, όμως θα είναι βάλσαμο στις πληγές του. Αν από την άλλη έρθει μία νέα αποτυχία, τότε η κατάσταση θα γίνει περισσότερο χειρότερη και οι καθ' ύλην αρμόδιοι θα νιώσουν περισσότερο την πίεση του κόσμου.

Όσον αφορά τον καταρτισμό του πλάνου για αντιμετώπιση της Ένωσης, ο Πάμπλο Γκαρσία δεν υπολογίζει τους Σταφυλίδη και Μάγιερ, που ακόμη δεν είναι έτοιμοι για να επανέλθουν στην αγωνιστική δράση. Αντίθετα, ο Ουρουγουανός προπονητής θα έχει στη διάθεσή του τον Μαϊόλι.