ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απαίτηση εν μέσω κρίσης

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Απαίτηση εν μέσω κρίσης

Εν μέσω προβληματισμού παίζει τα ρέστα του στο κύπελλο.

Με την αμφισβήτηση και τον προβληματισμό να είναι στο μέγιστο επίπεδο, ο ΑΠΟΕΛ καλείται απόψε (18:00), φιλοξενώντας στο ΓΣΠ την Ένωση, για την προημιτελική φάση του κυπέλλου, να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί και να συνεχίσει στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Εφόσον τα καταφέρει, τότε θα συμπεριληφθεί στην τετράδα του δεύτερου τη τάξει θεσμού μετά από πέντε χρόνια, καθώς έφθασε μέχρι τα ημιτελικά για τελευταία φορά στη διοργάνωση της περιόδου 2020-21. 

Είναι αλήθεια ότι οι γαλαζοκίτρινοι ήταν εκ των τυχερών της κλήρωσης, πέφτοντας με μία από τις πιο αδύναμες ομάδες που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη φάση, όπως φανερώνεται και από την πορεία της ομάδας του Παραλιμνίου στο πρωτάθλημα. Από τη θεωρία όμως, μέχρι την πράξη υπάρχει μεγάλος δρόμος. Εξάλλου, η εικόνα του ΑΠΟΕΛ στην τρέχουσα περίοδο δεν εμπνέει και απόλυτη εμπιστοσύνη, με τις μνήμες να είναι νωπές από την αντίδραση των οπαδών μετά το πρόσφατο παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στην ΑΕΚ.

Σίγουρα, ακόμη και η πρόκριση, απέναντι στη χειρότερη -με βάση τους αριθμούς- ομάδα του πρωταθλήματος, δεν θα κρύψει -και δεν πρέπει- τα προβλήματα των γαλαζοκιτρίνων κάτω από το χαλί, όμως θα είναι βάλσαμο στις πληγές του. Αν από την άλλη έρθει μία νέα αποτυχία, τότε η κατάσταση θα γίνει περισσότερο χειρότερη και οι καθ' ύλην αρμόδιοι θα νιώσουν περισσότερο την πίεση του κόσμου.

Όσον αφορά τον καταρτισμό του πλάνου για αντιμετώπιση της Ένωσης, ο Πάμπλο Γκαρσία δεν υπολογίζει τους Σταφυλίδη και Μάγιερ, που ακόμη δεν είναι έτοιμοι για να επανέλθουν στην αγωνιστική δράση. Αντίθετα, ο Ουρουγουανός προπονητής θα έχει στη διάθεσή του τον Μαϊόλι.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πλήγμα με Ράσφορντ για τους «μπλαουγκράνα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επτά προπονητές καρτερούν το αντίο του Γκουαρντιόλα στην Σίτι - Ανάμεσά τους και ένας γνωστός μας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι ομάδες που προκρίθηκαν στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Coca - Cola Μικρών Κατηγοριών

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

«Σκέψεις για τον Αντόνιο Ρούντιγκερ πραγματοποιεί η Τότεναμ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι επιλογές του Θελάδες κόντρα στον Διγενή

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΣΚΟΚ: Θέση Συντονιστή-Προπονητή στο Ολυμπιακό αγώνισμα Τραπ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο ακούρευτος έκανε live stream την ώρα του αγώνα με την Γουέστ Χαμ και συγκέντρωσε απίθανο νούμερο θεατών

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέο αφεντικό ο Γαρπόζης στην Καρμιώτισσα

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Εκτός Ντόχα ο Τζόκοβιτς

Τένις

|

Category image

Ιωαννίδης: Επιστρέφει στη δράση μετά από περίπου ένα μήνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σπουδαία πρόκριση για Σάκκαρη στα προημιτελικά του Qatar Open!

Τένις

|

Category image

Μπεργκ: Ο προπονητής που βλέπει πέρα από τους τίτλους

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Προχωράει τις ανανεώσεις Μάνταλου-Βίντα η ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Τρίβουν τα μάτια τους οι Απολλωνίστες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ - Πάφος: Να η ευκαιρία σας!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη