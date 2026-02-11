Ο Κόντε δεν πήρε και πολύ καλά τον αποκλεισμό: «Κάθε φορά θα σας δείχνω δυο δάχτυλα…»

Η Πρωταθλήτρια Ιταλίας έχει πλέον να διεκδικήσει μονάχα το πρωτάθλημα, αφού αποκλείστηκε και από το Coppa Italia στη διαδικασία των πέναλτι του προημιτελικού με την Κόμο, ενώ επιπλέον έμεινε εκτός 24άδας του Champions League.

Η αποτυχία στο Κύπελλο και μάλιστα στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα», με την Κόμο να φτάνει για πρώτη φορά στα ημιτελικά της διοργάνωσης μετά από 40 χρόνια, ενόχλησε τόσο τον Κόντε που ανέφερε:

«Κερδίσαμε πρωτάθλημα και Super Cup σε δυο χρόνια και θα δούμε στο τέλος της φετινής σεζόν τι θα έχουμε κάνει κι αν θα έχουμε καταφέρει να πάρουμε μια θέση για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν.

Αλλά από εδώ και πέρα θ’ αρχίζω σε κάθε συνέντευξη Τύπου δείχνοντάς σας δυο δάχτυλα, για τους τίτλους που πήραμε, ενώ θ’ απαριθμώ και τις ομάδες που δεν έχουν πάρει τίποτα…».

