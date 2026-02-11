Προσφέρεται για αντίδραση

Έχοντας μείνει αρκετά πίσω στο πρωτάθλημα, η πορεία της Πάφος FC στο κύπελλο αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Και ο σημερινός αγώνας (17:00) απέναντι στον Διγενή Ακρίτα Μόρφου, για την προημιτελική φάση, αποτελεί μία… προσφερόμενη ευκαιρία για αντίδραση μετά την ήττα από την Ομόνοια στον πρώτο τη τάξει θεσμό. Η παφιακή ομάδα, που συμμετείχε στους δύο τελευταίους τελικούς του θεσμού, κατακτώντας το τρόπαιο το 2024, έχει την ευκαιρία να βρεθεί για τρίτη σερί χρονιά στα ημιτελικά για να κάνει ακόμη ένα βήμα προς υλοποίηση ενός από τους στόχους που τέθηκαν στην αρχή της χρονιάς. Είναι γεγονός ότι η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δυο ομάδες είναι μεγάλη, όμως χωρίς την απαραίτητη προσοχή δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει την επιτυχία της να συνεχίσει στον θεσμό.

Ο Αλμπέρτ Θελάδες δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Γκόρτερ και Λουκάσεν, λόγω καρτών, ενώ ήταν αμφίβολο κατά πόσο θα υπολογίζει στους Γκολντάρ και Κορέια. Σημειώνεται ότι ο Γκόρτερ είναι και τραυματίας με πρόβλημα στον καρπό που είχε αποκομίσει στον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ. Στο μεταξύ, όσον αφορά τους Κίνα και Σούνιτς, οι οποίοι συμπλήρωσαν κίτρινες κάρτες, ο πρώτος θα μείνει εκτός από το προσεχές παιχνίδι πρωταθλήματος με την ΑΕΛ και θα υπολογίζεται στο ματς που ακολουθεί με την Ανόρθωση, κόντρα στην οποία δεν θα είναι στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού ο Σούνιτς.

Εξάλλου, χρειάζεται να τονωθεί και το ηθικό ενόψει της συνέχειας στο πρωτάθλημα, αφού στις πέντε αγωνιστικές που απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας θα αντιμετωπίσει κατά σειρά τις ΑΕΛ (εκτός), Ανόρθωση (εντός), Άρη (εκτός), Ε.Ν. Ύψωνα (εντός) και Ακρίτα (εκτός).