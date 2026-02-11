ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προσφέρεται για αντίδραση

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Προσφέρεται για αντίδραση

Μονόδρομος η νίκη - πρόκριση για την παφιακή ομάδα.

Έχοντας μείνει αρκετά πίσω στο πρωτάθλημα, η πορεία της Πάφος FC στο κύπελλο αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Και ο σημερινός αγώνας (17:00) απέναντι στον Διγενή Ακρίτα Μόρφου, για την προημιτελική φάση, αποτελεί μία… προσφερόμενη ευκαιρία για αντίδραση μετά την ήττα από την Ομόνοια στον πρώτο τη τάξει θεσμό. Η παφιακή ομάδα, που συμμετείχε στους δύο τελευταίους τελικούς του θεσμού, κατακτώντας το τρόπαιο το 2024, έχει την ευκαιρία να βρεθεί για τρίτη σερί χρονιά στα ημιτελικά για να κάνει ακόμη ένα βήμα προς υλοποίηση ενός από τους στόχους που τέθηκαν στην αρχή της χρονιάς. Είναι γεγονός ότι η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δυο ομάδες είναι μεγάλη, όμως χωρίς την απαραίτητη προσοχή δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει την επιτυχία της να συνεχίσει στον θεσμό.

Ο Αλμπέρτ Θελάδες δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Γκόρτερ και Λουκάσεν, λόγω καρτών, ενώ ήταν αμφίβολο κατά πόσο θα υπολογίζει στους Γκολντάρ και Κορέια. Σημειώνεται ότι ο Γκόρτερ είναι και τραυματίας με πρόβλημα στον καρπό που είχε αποκομίσει στον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ. Στο μεταξύ, όσον αφορά τους Κίνα και Σούνιτς, οι οποίοι συμπλήρωσαν κίτρινες κάρτες, ο πρώτος θα μείνει εκτός από το προσεχές παιχνίδι πρωταθλήματος με την ΑΕΛ και θα υπολογίζεται στο ματς που ακολουθεί με την Ανόρθωση, κόντρα στην οποία δεν θα είναι στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού ο Σούνιτς.

Εξάλλου, χρειάζεται να τονωθεί και το ηθικό ενόψει της συνέχειας στο πρωτάθλημα, αφού στις πέντε αγωνιστικές που απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας θα αντιμετωπίσει κατά σειρά τις ΑΕΛ (εκτός), Ανόρθωση (εντός), Άρη (εκτός), Ε.Ν. Ύψωνα (εντός) και Ακρίτα (εκτός).

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άρσεναλ: Από το «κοντά αλλά όχι αρκετά» στο φαβορί για τίτλο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τριανταφυλλίδης για υπόθεση Κούμα: «Σας λέω από τώρα ότι θα αρνηθεί τις κατηγορίες»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Απαίτηση εν μέσω κρίσης

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μαρσέιγ: Επίσημα παρελθόν ο Ντε Τσέρμπι μετά την βαριά ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πόσο εφικτό είναι να κουρευτεί ο οπαδός της Γιουνάιτεντ στα επόμενα πέντε ματς;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρέμβαση Κρις για τα τεκταινόμενα στον ΑΠΟΕΛ: «Αυτό το χαρτί, πρόκειται περί αστείας και φαιδρής κατάστασης»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Συμπληρώνεται η τετράδα

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ο Κόντε δεν πήρε και πολύ καλά τον αποκλεισμό: «Κάθε φορά θα σας δείχνω δυο δάχτυλα…»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προσφέρεται για αντίδραση

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Λιάσος Λουκά: Επιστροφή με αποστολή

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Μάχη στην Τούμπα με φόντο την πρόκριση στον τελικό

Ελλάδα

|

Category image

Ξεκάθαρα μια κακή παρένθεση

ΑΕΛ

|

Category image

Πρόστιμο στον Κόλιν Σέξτον για ανάρμοστη χειρονομία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τηλεοπτικό πρόγραμμα: Πλούσια η σημερινή δράση

TV

|

Category image

«Έσωσε» τον βαθμό στο 90+6΄ η Γιουνάιτεντ, «αυτοκτόνησε» η Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη