Παρέμβαση Κρις για τα τεκταινόμενα στον ΑΠΟΕΛ: «Αυτό το χαρτί, πρόκειται περί αστείας και φαιδρής κατάστασης»

Θέση για τα τεκταινόμενα στον ΑΠΟΕΛ με τους Βραζιλιάνους επενδυτές και όχι μόνο πήρε ο πρώην πρόεδρος της εταιρίας και του σωματείου των γαλαζοκιτρίνων Κρις Τριανταφυλλίδης. Μιλώντας στον Supersport 104, ο γνωστός δικηγόρος αναφέρθηκε σε πολύ σημαντικά ζητήματα.

«Δεν είναι τυχαίο που έβγαλα χθες αυτή την ανάρτηση. Πληροφορήθηκε για το τι λέει ένα έγγραφο που κλήθηκε το σωματείο να απαντήσει. Μπορώ να σας πω, ότι αυτό το χαρτί, πρόκειται περί αστείας και φαιδρής κατάστασης. Ελπίζω, και είμαι βέβαιος, το σωματείο να μην κάνει το λάθος να υπογράψει κάτι τέτοιο. Έχουμε υποχρέωση όλοι, έναντι των ιδρυτών του ΑΠΟΕΛ και πολλών που έχυσαν ιδρώτα στο γήπεδο και στο σωματείο. Έχουμε υποχρέωση να τιμήσουμε τους κόπους όσων είναι εν ζωή ή όχι», είπε στην αρχική του τοποθέτηση και πρόσθεσε:

«Να γίνουν συνελεύσεις, να λεχθεί η αλήθεια και η πραγματικότητα και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Αυτό το χαρτί στην ουσία δεν λέει τίποτα».

«Οι γνώσεις μου προέρχονται από κύκλους του σωματείου. Το σωματείο δεν υπέγραψε τίποτα και συμβουλεύτηκαν και δικηγόρο. Είναι έγγραφο που αν πάει σε μια γενική συνέλευση σωματείου, μία σώφρων γενική συνέλευση δεν θα το υπογράψει. Όταν είχε ενεργοποιηθεί μια πρωτοβουλία οκτώ ανθρώπων πριν 8-9-10 μήνες, ήταν διαθέσιμοι μαζί με ένα σεβαστό ποσό. Σήμερα, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, άλλαξαν τα δεδομένα, υπάρχουν και υποθέσεις στα δικαστήρια που εκκρεμούν. Δεν θα αφήσουμε τον ΑΠΟΕΛ να καταρρεύσει. Δεν είναι ο ΑΠΟΕΛ που θέλουμε να βλέπουμε, μπορεί να χρειαστεί ένα ποδοσφαιρικό μνημόνιο για να καθαρίσει, αλλά δεν θα αφήσουμε τον ΑΠΟΕΛ να πληρώσει το τίμημα για τα καπρίτσια κανενός. Πρωτοβουλία είμαι έτοιμος να αναλάβω, αλλά όχι στην πρώτη γραμμή, διότι είναι και θέμα αντοχών και πολλών άλλων υποχρεώσεων, αλλά θα είμαι εκεί να σταθώ για να κρατήσουμε αυτό το σωματείο διότι έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε».

Όσον αφορά τον πρόεδρο της εταιρίας Πρόδρομο Πετρίδη, είπε: «Δεν είμαι εγώ αρμόδιος να μιλήσω για τον Πρόδρομο Πετρίδη, τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Σήμερα όμως αυτός είναι μέρος του μεγάλου προβλήματος που οδήγησε το ΑΠΟΕΛ σε τραγικό σημείο. Αυτή είναι η θέση μου. Δεν συμφωνώ να καθυβρίζεται οποιοσδήποτε, υπάρχει πολιτισμένος τρόπος να εκφράσει κάποιος την αντίδρασή του. Αλλά αν έφευγε τότε που πήρε εφτά σερί πρωταθλήματα, θα είχε ανδριάντα στην Πλατεία Ελευθερίας. Δεν το έκανε και σήμερα ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται σε μια κατάσταση που οδηγείται στον γκρεμό. Πρέπει άμεσα να συγκληθούν γενικές συνελεύσεις για να ειπωθεί η αλήθεια. Όχι για να χαϊδευτούν αφτιά».