ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συμπληρώνεται η τετράδα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Συμπληρώνεται η τετράδα

Με δύο αγώνες ολοκληρώνεται η προημιτελική φάση του κυπέλλου.

Με τα δύο σημερινά παιχνίδια ολοκληρώνεται η προημιτελική φάση του κυπέλλου Coca-Cola Α’ - Β’ Κατηγορίας. Τους νικητές των δύο σημερινών αναμετρήσεων αναμένουν στην ημιτελική φάση, όπου τα παιχνίδια θα είναι διπλά, Απόλλων και ΑΕΛ που πήραν την πρόκριση την προηγούμενη βδομάδα.

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

Απόλλων - Ομόνοια Αρ. 2-2 (3-2 παρ.)

Ομόνοια - ΑΕΛ 1-1 (1-2 παρ.)

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

17:00 Διγενής Μόρ. - Πάφος FC

18:00 ΑΠΟΕΛ - Ένωση

Κατηγορίες

ΚΥΠΕΛΛΟ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άρσεναλ: Από το «κοντά αλλά όχι αρκετά» στο φαβορί για τίτλο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τριανταφυλλίδης για υπόθεση Κούμα: «Σας λέω από τώρα ότι θα αρνηθεί τις κατηγορίες»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Απαίτηση εν μέσω κρίσης

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μαρσέιγ: Επίσημα παρελθόν ο Ντε Τσέρμπι μετά την βαριά ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πόσο εφικτό είναι να κουρευτεί ο οπαδός της Γιουνάιτεντ στα επόμενα πέντε ματς;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρέμβαση Κρις για τα τεκταινόμενα στον ΑΠΟΕΛ: «Αυτό το χαρτί, πρόκειται περί αστείας και φαιδρής κατάστασης»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Συμπληρώνεται η τετράδα

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ο Κόντε δεν πήρε και πολύ καλά τον αποκλεισμό: «Κάθε φορά θα σας δείχνω δυο δάχτυλα…»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προσφέρεται για αντίδραση

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Λιάσος Λουκά: Επιστροφή με αποστολή

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Μάχη στην Τούμπα με φόντο την πρόκριση στον τελικό

Ελλάδα

|

Category image

Ξεκάθαρα μια κακή παρένθεση

ΑΕΛ

|

Category image

Πρόστιμο στον Κόλιν Σέξτον για ανάρμοστη χειρονομία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τηλεοπτικό πρόγραμμα: Πλούσια η σημερινή δράση

TV

|

Category image

«Έσωσε» τον βαθμό στο 90+6΄ η Γιουνάιτεντ, «αυτοκτόνησε» η Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη