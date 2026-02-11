Συμπληρώνεται η τετράδα

Με τα δύο σημερινά παιχνίδια ολοκληρώνεται η προημιτελική φάση του κυπέλλου Coca-Cola Α’ - Β’ Κατηγορίας. Τους νικητές των δύο σημερινών αναμετρήσεων αναμένουν στην ημιτελική φάση, όπου τα παιχνίδια θα είναι διπλά, Απόλλων και ΑΕΛ που πήραν την πρόκριση την προηγούμενη βδομάδα.

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

Απόλλων - Ομόνοια Αρ. 2-2 (3-2 παρ.)

Ομόνοια - ΑΕΛ 1-1 (1-2 παρ.)

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

17:00 Διγενής Μόρ. - Πάφος FC

18:00 ΑΠΟΕΛ - Ένωση