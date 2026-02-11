ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γουίλι Σεμέδο: Ούτε ο ίδιος θα ξέρει και είναι λογικό!

Η ονειρική σεζόν που κάνει ο Σεμέδο πιθανό να του ανοίξει νέες πόρτες στο εξωτερικό.

Ο Γουίλι Σεμέδο έχει γίνει το πρόσωπο της χρονιάς πριν καν ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του πρωταθλήματος. Με 19 γκολ και οχτώ ασίστ σε 32 παιχνίδια, ο 31χρονος άσος από το Πράσινο Ακρωτήρι κάνει ονειρική σεζόν και όλοι στις τάξεις της Ομόνοιας πίνουν νερό στο όνομά του.

Η πρόκριση με την Εθνική του στο Μουντιάλ και η εξαιρετική χρονιά που κάνει με την Ομόνοια έχουν ανεβάσει κατακόρυφα τη φήμη και τις μετοχές του. Όπως είναι γνωστό, το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν και είναι αυτονόητο ότι στην Ομόνοια θέλουν να τον κρατήσουν πάση θυσία.

Όμως για τον ίδιο, προφανώς, ακόμη δεν έχει φτάσει η στιγμή να αποφασίσει για το μέλλον του και αυτό είναι απόλυτα λογικό. Η εκτόξευσή του είναι πιθανό να του ανοίξει νέες πόρτες σε πρωταθλήματα υψηλότερου επιπέδου και είναι φυσικό να θέλει χρόνο για να σκεφτεί τι θα κάνει.

Προς το παρόν, ούτε ο ίδιος ίσως να ξέρει αν θα παραμείνει με το τριφύλλι στο στήθος ή αν θα ανοίξει τα φτερά του για το εξωτερικό. Και για να είμαστε ειλικρινείς, λίγοι θα μπορούσαν να σκεφρούν διαφορετικά στη θέση του. Ή και κανένας!

