Πόσο εφικτό είναι να κουρευτεί ο οπαδός της Γιουνάιτεντ στα επόμενα πέντε ματς;

Ο Σέσκο ισοφάρισε τη Γουέστ Χαμ, η κλεψύδρα άδειασε, το νικηφόρο σερί της Γιουνάιτεντ σταμάτησε στα 4 παιχνίδια με το 1-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου και ο Φρανκ Ίλετ αναβάλλει το ραντεβού με τη μηχανή κουρέματος τουλάχιστον για έναν μήνα και κάτι μέρες…

Οι «κόκκινοι διάβολοι» στα επόμενα πέντε παιχνίδια τους θα επιχειρήσουν – πρώτα για το δικό τους καλό κι έπειτα για τα... υπόλοιπα εξωαγωνιστικά και αδιάφορα για εκείνους – να φτιάξουν νέα επίδοση διαδοχικών νικών, αλλά πόσο εφικτό είναι;

Δείτε στην παρακάτω φωτογραφία τα επόμενα πέντε παιχνίδια της ομάδας του Κάρικ :

