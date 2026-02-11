Πόσο εφικτό είναι να κουρευτεί ο οπαδός της Γιουνάιτεντ στα επόμενα πέντε ματς;
Εδώ πήγε να το κάνει σε σερί με θριάμβους στα ντέρμπι, δεν θα το κάνει αμέσως μετά; Ποια ματς, όμως, έχει η Γιουνάιτεντ για να… επιτρέψει στον Φρανκ Ίλετ να κουρευτεί;
Ο Σέσκο ισοφάρισε τη Γουέστ Χαμ, η κλεψύδρα άδειασε, το νικηφόρο σερί της Γιουνάιτεντ σταμάτησε στα 4 παιχνίδια με το 1-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου και ο Φρανκ Ίλετ αναβάλλει το ραντεβού με τη μηχανή κουρέματος τουλάχιστον για έναν μήνα και κάτι μέρες…
Οι «κόκκινοι διάβολοι» στα επόμενα πέντε παιχνίδια τους θα επιχειρήσουν – πρώτα για το δικό τους καλό κι έπειτα για τα... υπόλοιπα εξωαγωνιστικά και αδιάφορα για εκείνους – να φτιάξουν νέα επίδοση διαδοχικών νικών, αλλά πόσο εφικτό είναι;
Δείτε στην παρακάτω φωτογραφία τα επόμενα πέντε παιχνίδια της ομάδας του Κάρικ:
