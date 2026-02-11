Τριανταφυλλίδης για υπόθεση Κούμα: «Σας λέω από τώρα ότι θα αρνηθεί τις κατηγορίες»

Μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM 95.0 ο νομικός Κρις Τριανταφυλλίδης αναφέρθηκε, ανάμεσα σε άλλα, και στην υπόθεση του Γιώργου Κούμα. Ως γνωστόν, ο κ. Τριανταφυλλίδης είναι εκ των νομικών του πρώην προέδρου της ΚΟΠ για την ποινική υπόθεση που καταχώρησε η Νομική Υπηρεσία στο επαρχιακό δικαστήριο Λευκωσίας.

Μιλώντας για το θέμα, είπε: «Δεν νομίζω να επέστρεψε ακόμη στην Κύπρο ο κ. Κούμας. Πρέπει να έρθει στο νησί για να παραλάβει το κατηγορητήριο. Όταν επιστρέψει, θα πάει στο δικαστήριο και σας λέω από τώρα ότι θα αρνηθεί τις κατηγορίες και μετά η υπόθεση θα πάρει την πορεία της στη Δικαιοσύνη. Η υπόθεση αφορά τον πρώην πρόεδρο της ΚΟΠ και τις εταιρείες του».