Απολύθηκε από την Τότεναμ ο Τόμας Φρανκ!

Παρελθόν από τον πάγκο της Τότεναμ, λίγους μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, αποτελεί ο Τόμας Φρανκ.

Η θητεία του Τόμας Φρανκ στην Τότεναμ διήρκησε λίγους μόλις μήνες.

Ο 52χρονος Δανός τεχνικός αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των «σπερς», καθώς ενημερώθηκε πως η συνεργασία του με το κλαμπ λύεται. Ο Φρανκ είχε προσληφθεί το καλοκαίρι από την Τότεναμ, μετά τις εξαιρετικές σεζόν που είχε καταγράψει στον πάγκο της Μπρέντφορντ.

Παρόλα αυτά, η θητεία του στους Λονδρέζους δεν κύλησε ιδανικά, κυρίως στην Premier League. Εκεί όπου η ομάδα του βρίσκεται μόλις στο +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού, πραγματοποιώντας κάκιστες εμφανίσεις και μετράει πολλά αρνητικά αποτελέσματα.

Με τον Φρανκ η Τότεναμ έχει ρεκόρ 7-8-11 στο πρωτάθλημα, ενώ έχει αποκλειστεί τόσο από το Carabao Cup όσο και από το FA Cup. Μοναδική διοργάνωση στην οποία τα πήγε καλά ήταν το Champions League, τερματίζοντας στην πρώτη οκτάδα της League Phase.

Η σταγόνα που… ξεχείλισε το ποτήρι ήρθε στο χθεσινό εντός έδρας ματς, όπου η Τότεναμ γνώρισε ακόμη μία ήττα, αυτή τη φορά από τη Νιούκαστλ με 2-1. Πλέον, αναζητείται ο αντικαταστάτης του, ο οποίος θα καθοδηγήσει την ομάδα για το επόμενο διάστημα.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

