Άρσεναλ: Από το «κοντά αλλά όχι αρκετά» στο «φαβορί για τίτλο»

Η σεζόν 2025-26 στην Premier League εξελίσσεται, μέχρι στιγμής, στην πιο ελπιδοφόρα χρονιά για την Άρσεναλ εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες. Με το πέρας 25 αγωνιστικών, οι «Κανονιέρηδες» βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με 56 βαθμούς, έχοντας σημειώσει 17 νίκες, 5 ισοπαλίες και μόλις 3 ήττες με αποτέλεσμα να κρατούν μια διαφορά έξι βαθμών από τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι, δείχνοντας μια σταθερότητα και συνέπεια που τους καθιστά το φαβορί για τον τίτλο.

Αυτή η εικόνα είναι σημαντική αν σκεφτεί κανείς ότι οι «Κανονιέρηδες» τα τρία τελευταία χρόνια είχαν καταλήξει δεύτεροι, αγωνιζόμενοι μέχρι τέλους αλλά χωρίς να κατακτήσουν τον τίτλο. Η φετινή χρονιά όμως δείχνει ότι έχουν αλλάξει πολλά αφού η ομάδα παρουσιάζει ισορροπία στην άμυνα και αποτελεσματικότητα στην επίθεση, παίζοντας με τεράστια αυτοπεποίθηση τόσο εντός όσο και εκτός έδρας.

Η βελτίωση δεν είναι απλά «στα χαρτιά». Πέρα από τη βαθμολογική πρωτιά, οι αποδόσεις δείχνουν την Άρσεναλ ως φαβορί για την κατάκτηση της Premier League φέτος. Ωστόσο, η Άρσεναλ βρίσκεται μέσα και στους άλλους στόχους που έθεσε στην αρχή της σεζόν αφού πέρασε «αέρας» και στην πρώτη θέση με το απόλυτο στην league phase του Champions league. Βρίσκεται επίσης στον 4ο γύρο του FA Cup και στον τελικό του Carabao Cup.

Ένας από τους πιο αξιοσημείωτους παράγοντες αυτής της ανόδου είναι η ψυχολογική ωριμότητα και η αποφασιστικότητα των παικτών της ομάδας, που έχουν εμφανίσει συνέπεια σε κρίσιμα ματς και δείχνουν να ανταποκρίνονται στη πίεση της κορυφής της βαθμολογίας, την ίδια στιγμή φαίνεται να άξιζε η πίστωση χρόνου στον προπονητή της ομάδας αφού ίσως φέτος να φέρει αποτέλεσμα. Οι αντίπαλοι όπως η Μάντσεστερ Σίτι και η Άστον Βίλα προσπαθούν να μειώσουν τη διαφορά, αλλά φαίνεται ότι η ανάπτυξη της Άρσεναλ υπό της οδηγίες του Μικέλ Αρτέτα, έχει δημιουργήσει μια ομάδα με χαρακτήρα πρωταθλητή, μια ομάδα ικανή να διαχειριστεί την πίεση μέχρι το τέλος , που πλέον διαθέτει ένα βαθιά πλήρες ρόστερ το οποίο την κάνει ικανή να καταφέρει να δώσει επιτέλους χαρά στους «Κόκκινους» του Λονδίνου και να επιστρέψει στην κορυφή της Αγγλίας μετά από 22 χρόνια αναμονής.

Αντρέας Πολυκάρπου