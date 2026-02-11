Μαρσέιγ: Επίσημα παρελθόν ο Ντε Τσέρμπι μετά την βαριά ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν

Η διοίκηση των Μασσαλών ανακοίνωσε τα ξημερώματα το διαζύγιο των δύο πλευρών, μιας και η ομάδα βρίσκεται σε καθοδική πορεία.

Η βαριά ήττα με 5-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν, σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό της Μαρσέιγ από το Champions League, και τα πολλά εσωτερικά προβλήματα, κατέστησαν την απομάκρυνση του Ιταλού τεχνικού.

Ο Ντε Τσέρμπι ανέλαβε τους Μασσαλούς το καλοκαίρι του 2024, μετά την επιτυχημένη πορεία του στην Μπράιτον και τους οδήγησε στη δεύτερη θέση της Ligue 1 την περασμένη σεζόν.

