Όλοι μέσα στην Εθνική Ελλάδας ενόψει Σκωτίας

Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε μία ακόμα προπόνηση εν όψει του αγώνα με τη Σκωτία το Σάββατο.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν έχει κάποιο πρόβλημα και όλοι οι παίκτες που κάλεσε στην αποστολή είναι ετοιμοπόλεμοι. Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί αύριο. Στις 18:15 είναι η συνέντευξη Τύπου του Γιοβάνοβιτς και στις 19:00 θα ξεκινήσει η προπόνηση.

Συνεχίζεται, παράλληλα, η διάθεση των εισιτηρίων. Θυμίζουμε την ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Οι φίλαθλοι μπορούν να τα προμηθευθούν μόνο ηλεκτρονικά, στις πλατφόρμες που ακολουθούν.

Δείχνουμε την αγάπη μας για την Εθνική Ομάδα, επιβεβαιώνουμε με ένα ακόμη sold out τη στήριξη στους διεθνείς ποδοσφαιριστές και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, εξασφαλίζουμε τη θέση μας στις εξέδρες του "Γ. Καραϊσκάκης"!

Μπείτε στα επίσημα κανάλια πώλησης για να εξασφαλίσετε τη θέση σας:

pame-ethniki.gr

ticketmaster.gr

Αγοράστε εισιτήρια μόνο από τα επίσημα κανάλια που ανακοινώνονται από την Ομοσπονδία και μην εμπιστεύεστε διαφορετικές πηγές πώλησης».

