Tα πολλά… καρδιακά, η κερδισμένη Ομόνοια μετά το 75΄ και ο χαμένος Ολυμπιακός - ΠΙΝΑΚΕΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Το τελευταίο τέταρτο επιφυλάσσει συγκινήσεις και ειδικά το δεύτερο μέρος είναι πολύ πιο παραγωγικό.

Πολύ πιο παραγωγικό είναι το δεύτερο ημίχρονο των αναμετρήσεων σε αυτές τους 70 αγώνες που έχουν διεξαχθεί στο πρωτάθλημά μας. Έχουν σημειωθεί 180 γκολ και τα… καρδιακά είναι πολλά στο τελευταίο τέταρτο (76-90), διάστημα στο οποίο είδαμε να μπαίνουν 60 γκολ! Ένα απίστευτο νούμερο αν αναλογιστεί κανείς πως κανένα άλλο τέταρτο δεν περνάει τα 30 γκολ. Γενικά το β΄ μέρος είναι η… χαρά του φιλάθλου, αφού μπήκαν 108 γκολ έναντι μόλις 72 στο α΄ μέρος.

Και όπως γίνεται αντιληπτό, η ολοκλήρωση των αγώνων επιφυλάσσει πολλές συγκινήσεις. Δεύτερο πιο παραγωγικό 15λεπτο είναι αυτό της έναρξης μέχρι το 15΄ όπου είδαμε να σημειώνονται 30 γκολ, ενώ πιο «φτωχό» είναι το αμέσως επόμενο (16-30) όπου σημειώθηκαν 18 γκολ.

Πολύ χαμένος ο Ολυμπιακός

Σε αυτό το τελευταίο δεκαπεντάλεπτο, δηλαδή το τελευταίο (76-90), κάποιες ομάδες έχουν θετικό πρόσημο και κάποιες άλλες αρνητικό. Η πρωτοπόρος Ομόνοια, μετά το 76ο λεπτό κέρδισε έξι βαθμούς, πετυχαίνοντας σημαντικές νίκες επί Ε.Ν. Ύψωνα και Πάφου, με ανατροπή. Αντίθετα, έχει χάσει στο ίδιο διάστημα δύο βαθμούς, και είναι αυτοί του τελευταίου παιχνιδιού με τον ΑΠΟΕΛ που δέχθηκε την ισοφάριση στο 90+8΄. Άρα το πρόσημό της είναι θετικό.

Ο πιο χαμένος στα τελικά στάδια είναι ο Ολυμπιακός που κέρδισε μεν δύο αλλά απώλεσε εφτά βαθμούς. Από εκεί και πέρα, αρνητικό πρόσημο παρουσιάζει και η Πάφος FC, ενώ ο Εθνικός Άχνας είναι η ομάδα που ούτε κέρδισε αλλά ούτε απώλεσε. Δείτε τον σχετικό πίνακα:

