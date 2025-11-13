Tα 20 διαφορετικά σκορ και το «αγαπημένο» 0-1

Είχαμε μπόλικο σασπένς σε αρκετά παιχνίδια και σε αυτή τη διαδρομή των 70 παιχνιδιών παρουσιάστηκαν 20 διαφορετικά σκορ. Το πιο «αγαπημένο» είναι το 0-1 το οποίο παρουσιάστηκε οκτώ φορές, με τη νίκη των γηπεδούχων με 1-0 να ακολουθεί εφτά φορές, όσες και η ισοπαλία 1-1.

Αξίζει να σημειωθεί πως ιδιαίτερα πολυσύχναστη είναι και η ισοπαλία 2-2 που την είδαμε πέντε φορές ενώ το 0-0 το είδαμε μόλις τρεις φορές.

0-1 => 8

1-1 => 7

1-0 => 7

0-2 => 6

3-0 => 6

2-0 => 6

2-2 => 5

2-1 => 4

0-4 => 3

1-2 => 3

0-0=> 3

4-1 => 2

3-1 => 2

4-0 => 2

0-5 => 1

5-1 => 1

5-0 => 1

2-4 => 1

0-3 => 1

3-2 => 1