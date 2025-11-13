Tα 20 διαφορετικά σκορ και το «αγαπημένο» 0-1
Kάποια συνηθισμένα αλλά και μπόλικα ασυνήθιστα!
Είχαμε μπόλικο σασπένς σε αρκετά παιχνίδια και σε αυτή τη διαδρομή των 70 παιχνιδιών παρουσιάστηκαν 20 διαφορετικά σκορ. Το πιο «αγαπημένο» είναι το 0-1 το οποίο παρουσιάστηκε οκτώ φορές, με τη νίκη των γηπεδούχων με 1-0 να ακολουθεί εφτά φορές, όσες και η ισοπαλία 1-1.
Αξίζει να σημειωθεί πως ιδιαίτερα πολυσύχναστη είναι και η ισοπαλία 2-2 που την είδαμε πέντε φορές ενώ το 0-0 το είδαμε μόλις τρεις φορές.
0-1 => 8
1-1 => 7
1-0 => 7
0-2 => 6
3-0 => 6
2-0 => 6
2-2 => 5
2-1 => 4
0-4 => 3
1-2 => 3
0-0=> 3
4-1 => 2
3-1 => 2
4-0 => 2
0-5 => 1
5-1 => 1
5-0 => 1
2-4 => 1
0-3 => 1
3-2 => 1