Τσάβι: «Έριξα τον πήχη την τελευταία μου σεζόν στην Μπαρτσελόνα και δεν κατακτήσαμε τίποτα»

Την αυτοκριτική του έκανε ο Τσάβι, με τον Καταλανό να σχολιάζει την τελευταία του σεζόν στην Μπαρτσελόνα ως προπονητής. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως είχε χαμηλώσει τα υψηλά στάνταρ που είχε στην αρχή και τελικά οι μπλαουγκράνα δεν κατέκτησαν τίποτα.

Μιλώντας σε διάσκεψη του ESIC University, ο Τσάβι μίλησε για το ξεκίνημα στους πάγκους των ομάδων αλλά και τις φιλοδοξίες του και δεν δίστασε να παραδεχθεί τα λάθη του.

«Ξεκίνησα την προπονητική μου καριέρα στη Μπαρτσελόνα με μεγάλες προσδοκίες, τόσο για τους παίκτες όσο και για τον σύλλογο. Η ομάδα προερχόταν από μια εποχή όπου δεν υπήρχαν πολλές απαιτήσεις. Το λάθος μου ήταν ότι διατήρησα αυτά τα υψηλά στάνταρ μόνο για έναν χρόνο, από τη στιγμή που έφτασα μέχρι τη στιγμή που κερδίσαμε τη La Liga και το Super Cup Ισπανίας.

Αργότερα, κατάφερα να κάνω αυτοκριτική και είπα στον εαυτό μου: "Διάολε, τι μου συνέβη;". Είχα χαμηλώσει αυτά τα υψηλά στάνταρ που είχα και οι παίκτες δεν είχαν πλέον την ίδια νοοτροπία, τον ίδιο σεβασμό, την ίδια προσπάθεια. Τα στάνταρ συνέχισαν να πέφτουν, μέχρι που, την τελευταία μου σεζόν, δεν κερδίσαμε τίποτα. Έμαθα όμως πολλά από αυτό. Έπρεπε να κάνω την αυτοκριτική μου».

