ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τσάβι: «Έριξα τον πήχη την τελευταία μου σεζόν στην Μπαρτσελόνα και δεν κατακτήσαμε τίποτα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τσάβι: «Έριξα τον πήχη την τελευταία μου σεζόν στην Μπαρτσελόνα και δεν κατακτήσαμε τίποτα»

Ο Τσάβι αναφέρθηκε στην τελευταία του σεζόν στην Μπαρτσελόνα, λέγοντας πως έριξε τον πήχη και τελικά η ομάδα του δεν κέρδισε απολύτως τίποτα.

Την αυτοκριτική του έκανε ο Τσάβι, με τον Καταλανό να σχολιάζει την τελευταία του σεζόν στην Μπαρτσελόνα ως προπονητής. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως είχε χαμηλώσει τα υψηλά στάνταρ που είχε στην αρχή και τελικά οι μπλαουγκράνα δεν κατέκτησαν τίποτα.

Μιλώντας σε διάσκεψη του ESIC University, ο Τσάβι μίλησε για το ξεκίνημα στους πάγκους των ομάδων αλλά και τις φιλοδοξίες του και δεν δίστασε να παραδεχθεί τα λάθη του.

«Ξεκίνησα την προπονητική μου καριέρα στη Μπαρτσελόνα με μεγάλες προσδοκίες, τόσο για τους παίκτες όσο και για τον σύλλογο. Η ομάδα προερχόταν από μια εποχή όπου δεν υπήρχαν πολλές απαιτήσεις. Το λάθος μου ήταν ότι διατήρησα αυτά τα υψηλά στάνταρ μόνο για έναν χρόνο, από τη στιγμή που έφτασα μέχρι τη στιγμή που κερδίσαμε τη La Liga και το Super Cup Ισπανίας.

Αργότερα, κατάφερα να κάνω αυτοκριτική και είπα στον εαυτό μου: "Διάολε, τι μου συνέβη;". Είχα χαμηλώσει αυτά τα υψηλά στάνταρ που είχα και οι παίκτες δεν είχαν πλέον την ίδια νοοτροπία, τον ίδιο σεβασμό, την ίδια προσπάθεια. Τα στάνταρ συνέχισαν να πέφτουν, μέχρι που, την τελευταία μου σεζόν, δεν κερδίσαμε τίποτα. Έμαθα όμως πολλά από αυτό. Έπρεπε να κάνω την αυτοκριτική μου».

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Μπαρτσελόνα χτίζει άγαλμα του Μέσι έξω από το νέο «Καμπ Νόου»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρώτησε για τον Αντεγέμι της Ντόρτμουντ η Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όλοι μέσα στην Εθνική Ελλάδας ενόψει Σκωτίας

Ελλάδα

|

Category image

Ποδοσφαιρόφιλη καθηγήτρια βαθμολογεί γραπτά με φωτογραφίες του Μέσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

To «Μπερναμπέου» μετατράπηκε σε γήπεδο American football!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ισόπαλο το «αιώνιο» ντέρμπι και... στην κορυφή η ΑΕΚ

Φούτσαλ

|

Category image

Πλησιάζει τις 5.500 η προπώληση για την εθνική - Ζήτησε στήριξη από τα ΜΜΕ ο Λοϊζίδης

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Αγκαλιά» με την πρόκριση στο Μουντιάλ η Νορβηγία, ελπίζει η Ουγγαρία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχει το υλικό να ανταπεξέλθει και το απέδειξε...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Ρονάλντο… κρυφοκοίταξε στη συνέντευξη Τύπου και έγινε viral!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα λένε φιλικά Ένωση και Εθνικός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γουόρντ: «Όταν συνέβη αυτό με τον Έβανς μπορούσες να ακούσεις ακόμα κι ένα στυλό να πέφτει στο ΣΕΦ»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ένας αμυντικός που εξελίχθηκε σε σπεσιαλίστα!

ΑΕΚ

|

Category image

Νάπολι: Νέος... πονοκέφαλος για Κόντε, «χάνει» και τον Ανγκισά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Καθολική αποθέωση για Μέσι από 25.000 φιλάθλους στο γήπεδο της Έλτσε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη