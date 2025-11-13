ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θύελλα στην Premier League: Αντιδράσεις για το προτεινόμενο salary cap

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Θύελλα στην Premier League: Αντιδράσεις για το προτεινόμενο salary cap

Η Premier League βαδίζει προς μια κρίσιμη καμπή στις 21 Νοεμβρίου, καθώς οι ομάδες καλούνται να αποφασίσουν για ένα νέο πλαίσιο οικονομικών κανονισμών που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Το βασικό σημείο τριβής είναι το σύστημα «top-to-bottom anchoring», το οποίο θέτει ανώτατο όριο στις δαπάνες των συλλόγων για το ρόστερ τους, ανεξάρτητα από τα έσοδά τους.

Με βάση το προτεινόμενο μοντέλο, καμία ομάδα δεν θα μπορεί να ξοδεύει πάνω από πέντε φορές το ποσό που λαμβάνει η τελευταία ομάδα της βαθμολογίας από τηλεοπτικά δικαιώματα και έπαθλα.

Η πρόταση έχει συναντήσει έντονες αντιδράσεις από συλλόγους όπως η Μάντσεστερ Σίτι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Άστον Βίλα, ενώ η Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, μέσω του CEO της Μαέτα Μολάνγκο, προειδοποιεί για πιθανές νομικές επιπτώσεις και αυξημένη ένταση εντός της Λίγκας.

Παράλληλα, οι ομάδες θα ψηφίσουν και για τον κανονισμό «squad-cost ratio», που θα περιορίζει τις συνολικές δαπάνες σε μισθούς και μεταγραφές στο 85% των εσόδων, προσεγγίζοντας το ευρωπαϊκό όριο του 70% που εφαρμόζει η UEFA.

sdna.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Μπαρτσελόνα χτίζει άγαλμα του Μέσι έξω από το νέο «Καμπ Νόου»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρώτησε για τον Αντεγέμι της Ντόρτμουντ η Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όλοι μέσα στην Εθνική Ελλάδας ενόψει Σκωτίας

Ελλάδα

|

Category image

Ποδοσφαιρόφιλη καθηγήτρια βαθμολογεί γραπτά με φωτογραφίες του Μέσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

To «Μπερναμπέου» μετατράπηκε σε γήπεδο American football!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ισόπαλο το «αιώνιο» ντέρμπι και... στην κορυφή η ΑΕΚ

Φούτσαλ

|

Category image

Πλησιάζει τις 5.500 η προπώληση για την εθνική - Ζήτησε στήριξη από τα ΜΜΕ ο Λοϊζίδης

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Αγκαλιά» με την πρόκριση στο Μουντιάλ η Νορβηγία, ελπίζει η Ουγγαρία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχει το υλικό να ανταπεξέλθει και το απέδειξε...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Ρονάλντο… κρυφοκοίταξε στη συνέντευξη Τύπου και έγινε viral!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα λένε φιλικά Ένωση και Εθνικός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γουόρντ: «Όταν συνέβη αυτό με τον Έβανς μπορούσες να ακούσεις ακόμα κι ένα στυλό να πέφτει στο ΣΕΦ»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ένας αμυντικός που εξελίχθηκε σε σπεσιαλίστα!

ΑΕΚ

|

Category image

Νάπολι: Νέος... πονοκέφαλος για Κόντε, «χάνει» και τον Ανγκισά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Καθολική αποθέωση για Μέσι από 25.000 φιλάθλους στο γήπεδο της Έλτσε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη