Θύελλα στην Premier League: Αντιδράσεις για το προτεινόμενο salary cap

Το βασικό σημείο τριβής είναι το σύστημα «top-to-bottom anchoring», το οποίο θέτει ανώτατο όριο στις δαπάνες των συλλόγων για το ρόστερ τους, ανεξάρτητα από τα έσοδά τους.

Με βάση το προτεινόμενο μοντέλο, καμία ομάδα δεν θα μπορεί να ξοδεύει πάνω από πέντε φορές το ποσό που λαμβάνει η τελευταία ομάδα της βαθμολογίας από τηλεοπτικά δικαιώματα και έπαθλα.

Η πρόταση έχει συναντήσει έντονες αντιδράσεις από συλλόγους όπως η Μάντσεστερ Σίτι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Άστον Βίλα, ενώ η Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, μέσω του CEO της Μαέτα Μολάνγκο, προειδοποιεί για πιθανές νομικές επιπτώσεις και αυξημένη ένταση εντός της Λίγκας.

Παράλληλα, οι ομάδες θα ψηφίσουν και για τον κανονισμό «squad-cost ratio», που θα περιορίζει τις συνολικές δαπάνες σε μισθούς και μεταγραφές στο 85% των εσόδων, προσεγγίζοντας το ευρωπαϊκό όριο του 70% που εφαρμόζει η UEFA.

