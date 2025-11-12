Πρόστιμα σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Ολυμπιακό από τη Λίγκα

Πρόστιμα σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Λεβαδειακό και ΑΕΛ Novibet επέβαλε η πειθαρχική επιτροπή της Σούπερ Λίγκας για παραβάσεις στην 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι αποφάσεις του πειθαρχικού οργάνου της λίγκας

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις. Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ α) τη χρηματική ποινή των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ για την 1η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοια πράξη σε έναν προγενεστέρως διενεργηθέντα αγώνα της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει της υπ’ αριθ. 210/6-11-2025 τελεσίδικης αποφάσεως του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α’, ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ), β) τη χρηματική ποινή των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ για την 2η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε τρείς προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 168/26-9-2025, 203/30-10-2025 και 210/6-11-2025 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ), γ) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 3η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και δ) τη χρηματική ποινή των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ για την 4η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ). Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα (7.250,00) ευρώ.

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση. Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ). (αγώνας της 9-11-2025 με την ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ)

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΕΚ Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση. Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ τη χρηματική ποινή των έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ για την ως άνω πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης, για όμοια πράξη σε έναν προγενεστέρως διενεργηθέντα αγώνα της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει της υπ’ αριθ. 200/24-10-2025 τελεσίδικης αποφάσεως του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ). (αγώνας της 9-11-2025 με την ΠΑΕ ΟΦΗ)

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις. Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ α) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ). Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ.

ΠΡΟΣ ΠΑΕ Α.Ε.Λ. Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση. Επιβάλλει στην ΠΑΕ Α.Ε.Λ. τη χρηματική ποινή των πεντακοσίων (500,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ). (αγώνας της 8-11-2025 με την ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ)

