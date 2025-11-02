ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναθηναϊκός: Τον «πληγώνουν» φέτος τα δικά του παιδιά

Παναθηναϊκός: Τον «πληγώνουν» φέτος τα δικά του παιδιά

Τέσσερα καθοριστικά γκολ έχει δεχτεί φέτος ο Παναθηναϊκός από παίκτες που έχουν φορέσει τα «πράσινα» ή προέρχονται από τα σπλάχνα του και του έχουν στοιχίσει… ακριβά.

Νέα ήττα υπέστη ο Παναθηναϊκός χθες στον Βόλο, που τον αφήνει από νωρίς εκτός διεκδίκησης πρωταθλήματος. Το γκολ που δέχτηκε στο Πανθεσσαλικό το πέτυχε ένα… δικό του παιδί, ο Λάζαρος Λάμπρου, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά φέτος που πρώην παίκτες «πληγώνουν» το Τριφύλλι και του στερούν βαθμούς.

Ο 27χρονος εξτρέμ κάνει μια εξαιρετική σεζόν φέτος στον Βόλο, μετρώντας ήδη τέσσερα γκολ και χθες σκόραρε απέναντι στον Παναθηναϊκό, χωρίς να πανηγυρίσει. Εξάλλου, από τις ακαδημίες των «πρασίνων» ξεκίνησε την καριέρα του.

Κι άλλοι παίκτες που έχουν φορέσει το τριφύλλι στέρησαν βαθμούς φέτος από τον Παναθηναϊκό. Ο Μπένιαμιν Βέρμπιτς είχε πετύχει για τον Λεβαδειακό το γκολ της ισοφάρισης, ο Παύλος Παντελίδης είχε σκοράρει στη νίκη της Κηφισιάς με 3-2 στο Πανθεσσαλικό και ο Τάσος Δώνης βρήκε δίχτυα στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ισοφαρίζοντας για τον Άρη σε 1-1.

Συνολικά, δύο ήττες και δύο ισοπαλίες φέτος του Παναθηναϊκού φέρουν την υπογραφή πρώην παικτών του.

