Έκανε τη δουλειά με Ποντένσε – Ταρέμι o Ολυμπιακός

Ο Ποντένσε είχε γκολ (49′) και ασίστ, ενώ δίχτυα βρήκε και ο Ταρέμι (60′). Μείωσε ο Μορόν στο 74′ με πέναλτι. Με δέκα παίκτες οι Πειραιώτες από το 71′, εξαιτίας αποβολής του Μάνσα.

Ο Ολυμπιακός αγχώθηκε, αλλά έκανε την δουλειά και πανηγύρισε το τρίποντο, επικρατώντας 2-1 του Άρη για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Πρωταγωνιστής ήταν ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 49′, ενώ μοίρασε και ασίστ στον Ταρέμι στο 60′, με τον Ιρανό να βρίσκει ξανά δίχτυα.

Οι Πειραιώτες αγωνίζονταν με δέκα παίκτες από το 71ο λεπτό, εξαιτίας αποβολής του Μάνσα, σε μία φάση στην οποία ο Άρη κέρδισε πέναλτι και μείωσε σε 2-1 στο 74′ με τον Μορόν. Ωστόσο, οι ερυθρόλευκοι κατάφεραν να κρατήσουν το προβάδισμά τους, με τους κίτρινους να έχουν σημαντικές στιγμές για να ισοφαρίσουν.

Στη βαθμολογία, οι ερυθρόλευκοι πάτησαν κορυφή με 22 πόντους στο +2 από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει αγώνα λιγότερο. Ο Άρης έμεινε στους 12 πόντους και βρίσκεται στην 8η θέση.

Ο Ολυμπιακός πλέον στρέφει την προσοχή του στην κρίσιμη αναμέτρηση με την Αϊντχόφεν την Τρίτη (4/11, 22:00) για το Champions League. Την επόμενη αγωνιστική, οι ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Κηφισιά στη Νίκαια (9/11, 15:00).

Ο Άρης από την πλευρά του κοντράρεται με τον Αστέρα Τρίπολης AKTOR για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το ματς

Από τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού ο Ολυμπιακός θέλησε να κρατήσει την μπάλα και να προσπαθήσει να διασπάσει την άμυνα των φιλοξενούμενων. Στο 12ο λεπτό, ο Ποντένσε έκανε ένα παράλληλο γύρισμα από δεξιά, ο Αθανασιάδης έδιωξε και στη συνέχεια ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά. Ωστόσο, ο Μαροκινός στράικερ δεν κατάφερε να βρει εστία.

Η άμυνα του Άρη ήταν αρκετά συμπαγής, με τον Ολυμπιακό να έχει αφενός την κατοχή, αλλά να μην μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πλήθος ευκαιριών. Στο 24′ οι γηπεδούχοι συνδυάστηκαν ωραία, ο Τσικίνιο γύρισε προς τους Ελ Κααμπί και Ταρέμι, όμως οι φιλοξενούμενοι απομάκρυναν.

Οι κίτρινοι από την πλευρά τους δεν μπορούσαν να απειλήσουν ουσιαστικά. Στο 40′ ο Σίστο σούταρε από μεγάλη απόσταση, αλλά ο Τζολάκης μπλόκαρε. Στο 45+1′ ο Μόντσου εκτέλεσε απευθείας φάουλ, με την μπάλα να φεύγει έξω.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με ένα ανάποδο ψαλίδι του Ταρέμι, ωστόσο ο Ιρανός επιθετικός έδωσε ύψος προς την μπάλα, η οποία έφυγε αρκετά μέτρα άουτ.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Άρη να πλησιάζει στο γκολ. Ο Τεχέρο έκανε σέντρα-σουτ με το δεξί, ο Μάνσα παρενέβη με το κεφάλι, με την μπάλα στη συνέχεια να χτυπάει στο δοκάρι, έπειτα και από την παρέμβαση του Τζολάκη.

Τρία λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 49′ ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει προβάδισμα. Ο Ποντένσε πήρε την μπάλα στη μεσαία γραμμή από τον Ελ Κααμπί, την κουβάλησε από τα αριστερά, μπήκε στην περιοχή, έφερε την μπάλα στο δεξί και εκτέλεσε για το 1-0 των ερυθρόλευκων.

Στο 60ο λεπτό οι Πειραιώτες διπλασίασαν τα τέρματά τους. Έπειτα από λάθος του Τεχέρο, ο Ποντένσε εκτέλεσε με τον Αθανασιάδη να αποκρούει σε πρώτη φάση. Στη συνέχεια, ο Πορτογάλος συνδυάστηκε υπέροχα με τον Ταρέμι, ο οποίος και ολοκλήρωσε την ενέργεια, γράφοντας το 2-0.

Μετά το δεύτερο γκολ των Πειραιωτών, ο Άρης αύξησε τον ρυθμό του και προσπάθησε να απειλήσει. Στο 69′ ο Τζολάκης απέκρουσε σουτ του Μόντσου, ενώ λίγο αργότερα οι κίτρινοι μπήκαν για τα καλά στο παιχνίδι.

Στο 71′ ο Σούντμπεργκ κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού και βρέθηκε στο έδαφος, μετά από μαρκάρισμα του Μάντσα. Ο Ζίμπερτ έδειξε την άσπρη βούλα και ο στόπερ των ερυθρόλευκων αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Ο Μορόν ανέλαβε την εκτέλεση και με ένα όμορφο σκαφτό μείωσε σε 2-1 στο 74′.

Ο Μεντιλίμπαρ έκανε τις απαραίτητες αλλαγές για να θωρακίσει την ομάδα του, με τον Άρη να έχει τις ευκαιρίες για να ισοφαρίσει. Στο 84′ έπειτα από σέντρα από αριστερά, ο Αλφαρέλα βρέθηκε απέναντι από τον Τζολάκη και πλάσαρε με το δεξί, όμως ο κίπερ του Ολυμπιακού έδιωξε σε κόρνερ.

Στο 89′ οι φιλοξενούμενοι είχαν νέα μεγάλη ευκαιρία. Ο Αλφαρέλα βρέθηκε απέναντι στον Τζολάκη και γύρισε την μπάλα στον Παναγίδη που εκτέλεσε προ κενής εστίας, με τον Ροντινέι να κάνει την προβολή και να κρατά το προβάδισμα του Ολυμπιακού.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Μπρούνο, Μάνσα, Ρέτσος, Κοστίνια, Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

ΑΡΗΣ: Αθανασιάδης, Γένσεν, Αλβάρο, Σούντμπεργκ, Μόντσου, Φαντιγκά, Τεχέρο, Ράτσιτς, Γαλανόπουλος, Σίστο, Μορόν.

