ΑΕΚ: Με αναγκαστικές αλλαγές στον «τελικό» με Κραϊόβα

Η ΑΕΚ θα παραταχθεί με αλλαγές, αφού δεν γίνεται διαφορετικά, στον αγώνα της Πέμπτης με την Κραϊόβα.

Όλη η προσοχή της ΑΕΚ είναι στον μεγάλο αγώνα της Πέμπτης (22:00) στην OPAP Arena με την Κραϊόβα, όπου με νίκη εξασφαλίζεται η απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές. Οι Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο και Λιούμπιτσιτς, που έπαιξαν πίσω από τον φορ στο 5-0 επί του Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας και δεν υπολογίζονται. Υποψήφιοι για τη θέση τους, όπως συνέβη και στη Σαμψούντα, είναι οι Μάνταλος, Περέιρα και Κοϊτά, με τους δύο πρώτους να μην παίζουν καθόλου την Κυριακή και τον τελευταίο να παίζει για 30 λεπτά.

Στις υπόλοιπες θέσεις υπάρχουν μόνο κάποια ερωτηματικά για την άμυνα. Αν, δηλαδή, ο Πένραϊς ή ο Πήλιος θα επιλεγεί στη θέση του αριστερού μπακ (με φαβορί τον δεύτερο) και αν θα είναι ετοιμοπόλεμοι ο Μουκουντί ή ο Ρέλβας (ή και οι δύο) για το κέντρο της άμυνας. Ο Πορτογάλος είχε ενοχλήσεις στο ματς της Κυριακής, αλλά δεν φάνηκε να είναι κάτι σοβαρό και λογικά θα είναι διαθέσιμος, ενώ ο Καμερουνέζος ίσως πάει για την Κυριακή και το ματς με τον ΟΦΗ.

Κατά τα άλλα, δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η παρουσία των Στρακόσα στο τέρμα, Ρότα στη θέση του δεξιού μπακ, Πινέδα-Μαρίν στο κέντρο και Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης. Εκτός μάχης είναι σίγουρα οι τραυματίες Πιερό, Γκατσίνοβιτς και Ζίνι, ωστόσο ο Μάρκο Νίκολιτς έχει αποδείξει πως μπορεί να βρίσκει τις λύσεις ακόμη κι όταν οι επιλογές μοιάζουν πολύ περιορισμένες.

Ελλαδα

