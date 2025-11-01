ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ντέρμπι Ολυμπιακού με Άρη στο Φάληρο, δοκιμασία στον Βόλο για Παναθηναϊκό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ντέρμπι Ολυμπιακού με Άρη στο Φάληρο, δοκιμασία στον Βόλο για Παναθηναϊκό

Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη στο Φάληρο δεσπόζει στο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Super League, με τις δύο ομάδες να παρατάσσονται με ανεβασμένη ψυχολογία.

Οι «ερυθρόλευκοι», μετά το 2-0 επί της ΑΕΚ, επικράτησαν άνετα με πέντε γκολ τον Βόλο (5-0), και θέλουν ακόμα μία νίκη ενόψει του αγώνα με την Αϊντχόφεν την (Τρίτη 4/11, 22:00), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι «κίτρινοι» επικράτησαν με 3-1 του Αιγάλεω στο Κύπελλο ωστόσο στο πρωτάθλημα ψάχνουν τη νίκη εδώ και τέσσερις αγωνιστικές. Το ντέρμπι αρχίσει στις 20:00 στο «Γ. Καραϊσκάκης» με το ενδιαφέρον να είναι μεγάλο.

Ο Παναθηναϊκός στις 18:00 δοκιμάζεται στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Βόλο, με τον Ράφα Μπενίτεθ να ψάχνει το τρία στα τρία. Η ψυχολογία στο στρατόπεδο των «πρασίνων» έχει αλλάξει με την έλευση του Ισπανού τεχνικού και στόχος είναι το «διπλό» που θα επισφραγίσει τη βαθμολογική και ψυχολογική άνοδο. Η ομάδα του Χουάν Φεράντο καλείται να βγάλει αντίδραση μετά τη βαριά ήττα στο Κύπελλο.

Στις 19:30, ο Ατρόμητος κοντράρεται με την Κηφισιά σε μια δυνατή αναμέτρηση, καθώς οι δύο ομάδες ισοβαθμούν και κυνηγούν μια θέση στην πρώτη οκτάδα.

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

18:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ – Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 2)

19:30 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – Κηφισιά (Novasports Prime)

20:00 Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – Άρης (Cosmote Sport 1)

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

17:30 AEL FC Arena, ΑΕΛ – Λεβαδειακός (Cosmote Sport 1)

19:30 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ (Novasports Prime)

21:00 OPAP Arena, ΑΕΚ – Παναιτωλικός (Cosmote Sport 1)

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

17:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Aktor – ΟΦΗ (Novasports Prime)

Η βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ 8 20

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 8 19

3. ΑΕΚ 8 16

4. ΑΡΗΣ 8 12

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 8 12

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 7 12

7. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 8 12

8. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 8 9

9. ΚΗΦΙΣΙΑ 8 9

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 8 8

11. ΑΕΛ 8 7

12. ΟΦΗ 7 6

13. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 8 5

14. ASTERAS AKTOR 8 3

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Πάφος είναι εδώ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με προβλήματα η ΑΕΚ κόντρα στον Παναιτωλικό

Ελλάδα

|

Category image

O πάθος για το τρίποντο απαιτεί μόχθο από τον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στην Cyprus League by Stoiximan

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

«Καμία ανησυχία, η ομάδα είναι πάνω από όλους» - Το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

EUROLEAGUE

|

Category image

Συμπληρώνει έναν χρόνο στη Γιουνάιτεντ ο Αμορίμ – «Ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντέρμπι Ολυμπιακού με Άρη στο Φάληρο, δοκιμασία στον Βόλο για Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Με αέρα... πρωτοπόρου για να τριτώσει το καλό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Premier League -10η αγωνιστική: Η ταλαιπωρημένη Λίβερπουλ απέναντι στην αναγεννημένη Άστον Βίλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Cyprus League By Stoiximan, 9η αγωνιστική: Δράση σε τρία γήπεδα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Β' Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Το επικό βίντεο με τον viral οπαδό της Γιουνάιτεντ και τον κομμωτή του: «Τελικά θα κουρευτεί ή όχι;»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (1/11)

TV

|

Category image

Επιβίωσε μέσα από την άμυνα του ο Ολυμπιακός

EUROLEAGUE

|

Category image

Ανατροπή και εξάρα για την ΑΕΚ – Πρωταγωνιστές Ιακώβου και Παπασπύρου (Βαθμολογία)

Φούτσαλ

|

Category image

Διαβαστε ακομη