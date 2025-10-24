Στο ίδιο έργο θεατής ο Παναθηναϊκός, έχασε με ανατροπή

Για μία ακόμη φορά, ο Παναθηναϊκός μπήκε καλά σε ματς αλλά έμεινε άπραγος στο τέλος. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 3-1, με ανατροπή, από τη Φέγενορντ στο Ρότερνταμ, χάνοντας δεύτερο συνεχόμενο ματς στο Europa League από ολλανδικό σύλλογο.

Ο Σφιντέρσκι άνοιξε το σκορ για το «τριφύλλι» στο 18', με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν στην εκπνοή του πρώτου μέρους και να παίρνουν τους πρώτους τους βαθμούς με δύο τέρματα στο δεύτερο μέρος.

Στους τρεις βαθμούς έμεινε η ομάδα του Χρήστου Κόντη, στο τελευταίο ματς πριν αναλάβει ο Ράφα Μπενίτεθ.

Στο μυαλό του κόουτς

Σχηματισμό 4-3-3 επέλεξε ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι, με τον Βέλενροϊτερ στο τέρμα και τους Ριντ, Αχμέντχοτζιτς, Σμαλ και Μπος στην άμυνα. Οι Χουάνγκ, Στάιν και Βαλέντε απάρτισαν την τριάδα στα χαφ, με τους Μούσα και Σλίτι να επιλέγοντας στα άκρα της επίθεσης, της οποίας ηγήθηκε ο Ουέντα.

Ο δε Χρήστος Κόντης πορεύτηκε με 4-2-3-1, έχοντας τον Ντραγκόφσκι στο τέρμα και τους Κώτσιρα, Ίνγκασον, Τουμπά και Κυριακόπουλο στην άμυνα. Σιώπης και Τσέριν βρέθηκαν στα χαφ, με Καλάμπρια, Τετέ και Τζούριτσιτς πίσω από τον Σφιντέρσκι.

Το ματς

Αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά, με τους γηπεδούχους να βρίσκουν δίχτυα με τον Στάιν στο 10’ αλλά το γκολ να ακυρώνεται σωστά για οφσάιντ.

Εντέλει, αυτοί που κατάφεραν να προηγηθούν ήταν οι «πράσινοι», καθώς μετά από άψογο επιθετικό συνδυασμό από τα αριστερά και επέμβαση του Βέλενροϊτερ σε σουτ του Κυριακόπουλου, ο Σφιντέρσκι σκόραρε από κοντά με σκαστή προσπάθεια!

Στο 24’, ο Παναθηναϊκός άγγιξε το 2-0, όμως μετά το κλέψιμο και την κάθετη του Τζούριτσιτς, ο Τετέ δεν κατάφερε να νικήσει τον Βέλενροϊτερ στο τετ α τετ...

Οι γηπεδούχοι ανέβασαν σταδιακά την απόδοσή τους, με τον Στάιν να μην προλαβαίνει την έξοδο του Ντραγκόφσκι στο 38’ και τον ίδιο παίκτη να ηττάται ξανά από τον Πολωνό τερματοφύλακα στο 41’.

Η σέντρα-σουτ του Τετέ στο 45’ πέρασε παράλληλα με την εστία, με τον Σφιντέρσκι να πατάει περιοχή στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων αλλά να μην μπορεί να εκτελέσει.

Μοιραία, στην εξέλιξη της φάσης οι Ολλανδοί βρήκαν την ισοφάριση, καθώς η άμυνα του «τριφυλλιού» απέτυχε να απομακρύνει την μπαλιά του Σλίτι κατέληξε σε μονοκόμματο σουτ του Ριντ, για το 1-1.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με καλές στιγμές για αμφότερες ομάδες, με τον Ντραγκόφσκι να μπλοκάρει την μπάλα μετά την κεφαλιά του Αχμέντχοντζιτς στο 48’ και τον Κυριακόπουλο να έχει σουτ άουτ δύο λεπτά αργότερα.

Στο 55’ ήρθε η ολική ανατροπή από πλευράς Ολλανδών, καθώς ο Μούσα έκανε δύο συνεχόμενες προσποιήσεις στον Έλληνα μπακ του Παναθηναϊκού και εν συνεχεία τελείωσε ιδανικά τη φάση, κάνοντας το 2-1.

Η εξέλιξη αυτή έριξε ψυχολογικά τους παίκτες του Κόντη, με τη Φέγενορντ να χάνει μεγάλη ευκαιρία με τον Ουέντα στο 64’ και εν συνεχεία να κερδίζει πέναλτι το οποίο πήρε πίσω ο διαιτητής κατόπιν χρήσης VAR.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τη στιγμή τους στο 80’, όταν ο Τσέριν πάτησε περιοχή από τα αριστερά αλλά νικήθηκε από τον Βέλενροϊτερ, με τον Λάριν να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα με διπλή προσπάθεια εξ επαφής στο 90’.

Οι Ολλανδοί είχαν ευκαιρία και για τέταρτο τέρμα, ωστόσο ο Σάουερ σούταρε άουτ σε τετ α τετ στις καθυστερήσεις του αγώνα.

MVP: Ο Ανίς Χάτζι Μούσα έκανε τη ζημιά στον Παναθηναϊκό, δημιουργώνοντας μπόλικα προβλήματα με αποκορύφωμα το γκολ του για το 2-1, στη φάση του οποίου έκανε δύο διαδοχικές προσποιήσεις στον Κυριακόπουλο, πριν εκτελέσει ιδανικά για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Φέγενορντ (Ρ. Φαν Πέρσι): Βελενρόιτερ, Ριντ (78’ Νιούκοπ), Αχμέντχοτζιτς, Σμαλ, Μπος (65’ Γουατανάμπε), Χουάνγκ (46’ Ταργκαλίν), Στάιν, Βαλέντε, Μούσα, Ουέντα (81’ Λάριν), Σλίτι (65’ Σάουερ)

Στον πάγκο: Μπάιλοου, Μπόσιν, Μπόρζες, Τένγκστεντ, Ντιαρά, Λοτόμπα, Πλουχ

Παναθηναϊκός (Χρ. Κόντης): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (84’ Ταμπόρδα), Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Σιώπης, Τσέριν, Τετέ (69’ Πάντοβιτς), Τζούριτσιτς (69’ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι

Στον πάγκο: Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Πάλμερ-Μπράουν, Μλαντένοβιτς, Φικάι

Διαιτητής: Όσμερς (Γερμανία)

Βοηθοί: Ζάαλ, Γκίτελμαν (Γερμανία)

4ος: Έξνερ (Γερμανία)

VAR: Ντίνγκερτ, Ντάνκερτ (Γερμανία)

sport-fm.gr