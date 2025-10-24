ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο ίδιο έργο θεατής ο Παναθηναϊκός, έχασε με ανατροπή

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στο ίδιο έργο θεατής ο Παναθηναϊκός, έχασε με ανατροπή

Για μία ακόμη φορά, ο Παναθηναϊκός μπήκε καλά σε ματς αλλά έμεινε άπραγος στο τέλος. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 3-1, με ανατροπή, από τη Φέγενορντ στο Ρότερνταμ, χάνοντας δεύτερο συνεχόμενο ματς στο Europa League από ολλανδικό σύλλογο.

Ο Σφιντέρσκι άνοιξε το σκορ για το «τριφύλλι» στο 18', με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν στην εκπνοή του πρώτου μέρους και να παίρνουν τους πρώτους τους βαθμούς με δύο τέρματα στο δεύτερο μέρος.

Στους τρεις βαθμούς έμεινε η ομάδα του Χρήστου Κόντη, στο τελευταίο ματς πριν αναλάβει ο Ράφα Μπενίτεθ.

Στο μυαλό του κόουτς

Σχηματισμό 4-3-3 επέλεξε ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι, με τον Βέλενροϊτερ στο τέρμα και τους Ριντ, Αχμέντχοτζιτς, Σμαλ και Μπος στην άμυνα. Οι Χουάνγκ, Στάιν και Βαλέντε απάρτισαν την τριάδα στα χαφ, με τους Μούσα και Σλίτι να επιλέγοντας στα άκρα της επίθεσης, της οποίας ηγήθηκε ο Ουέντα.

Ο δε Χρήστος Κόντης πορεύτηκε με 4-2-3-1, έχοντας τον Ντραγκόφσκι στο τέρμα και τους Κώτσιρα, Ίνγκασον, Τουμπά και Κυριακόπουλο στην άμυνα. Σιώπης και Τσέριν βρέθηκαν στα χαφ, με Καλάμπρια, Τετέ και Τζούριτσιτς πίσω από τον Σφιντέρσκι.

Το ματς

Αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά, με τους γηπεδούχους να βρίσκουν δίχτυα με τον Στάιν στο 10’ αλλά το γκολ να ακυρώνεται σωστά για οφσάιντ.

Εντέλει, αυτοί που κατάφεραν να προηγηθούν ήταν οι «πράσινοι», καθώς μετά από άψογο επιθετικό συνδυασμό από τα αριστερά και επέμβαση του Βέλενροϊτερ σε σουτ του Κυριακόπουλου, ο Σφιντέρσκι σκόραρε από κοντά με σκαστή προσπάθεια!

Στο 24’, ο Παναθηναϊκός άγγιξε το 2-0, όμως μετά το κλέψιμο και την κάθετη του Τζούριτσιτς, ο Τετέ δεν κατάφερε να νικήσει τον Βέλενροϊτερ στο τετ α τετ...

Οι γηπεδούχοι ανέβασαν σταδιακά την απόδοσή τους, με τον Στάιν να μην προλαβαίνει την έξοδο του Ντραγκόφσκι στο 38’ και τον ίδιο παίκτη να ηττάται ξανά από τον Πολωνό τερματοφύλακα στο 41’.

Η σέντρα-σουτ του Τετέ στο 45’ πέρασε παράλληλα με την εστία, με τον Σφιντέρσκι να πατάει περιοχή στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων αλλά να μην μπορεί να εκτελέσει.

Μοιραία, στην εξέλιξη της φάσης οι Ολλανδοί βρήκαν την ισοφάριση, καθώς η άμυνα του «τριφυλλιού» απέτυχε να απομακρύνει την μπαλιά του Σλίτι κατέληξε σε μονοκόμματο σουτ του Ριντ, για το 1-1.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με καλές στιγμές για αμφότερες ομάδες, με τον Ντραγκόφσκι να μπλοκάρει την μπάλα μετά την κεφαλιά του Αχμέντχοντζιτς στο 48’ και τον Κυριακόπουλο να έχει σουτ άουτ δύο λεπτά αργότερα.

Στο 55’ ήρθε η ολική ανατροπή από πλευράς Ολλανδών, καθώς ο Μούσα έκανε δύο συνεχόμενες προσποιήσεις στον Έλληνα μπακ του Παναθηναϊκού και εν συνεχεία τελείωσε ιδανικά τη φάση, κάνοντας το 2-1.

Η εξέλιξη αυτή έριξε ψυχολογικά τους παίκτες του Κόντη, με τη Φέγενορντ να χάνει μεγάλη ευκαιρία με τον Ουέντα στο 64’ και εν συνεχεία να κερδίζει πέναλτι το οποίο πήρε πίσω ο διαιτητής κατόπιν χρήσης VAR.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τη στιγμή τους στο 80’, όταν ο Τσέριν πάτησε περιοχή από τα αριστερά αλλά νικήθηκε από τον Βέλενροϊτερ, με τον Λάριν να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα με διπλή προσπάθεια εξ επαφής στο 90’.

Οι Ολλανδοί είχαν ευκαιρία και για τέταρτο τέρμα, ωστόσο ο Σάουερ σούταρε άουτ σε τετ α τετ στις καθυστερήσεις του αγώνα.

MVP: Ο Ανίς Χάτζι Μούσα έκανε τη ζημιά στον Παναθηναϊκό, δημιουργώνοντας μπόλικα προβλήματα με αποκορύφωμα το γκολ του για το 2-1, στη φάση του οποίου έκανε δύο διαδοχικές προσποιήσεις στον Κυριακόπουλο, πριν εκτελέσει ιδανικά για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Φέγενορντ (Ρ. Φαν Πέρσι): Βελενρόιτερ, Ριντ (78’ Νιούκοπ), Αχμέντχοτζιτς, Σμαλ, Μπος (65’ Γουατανάμπε), Χουάνγκ (46’ Ταργκαλίν), Στάιν, Βαλέντε, Μούσα, Ουέντα (81’ Λάριν), Σλίτι (65’ Σάουερ)

Στον πάγκο: Μπάιλοου, Μπόσιν, Μπόρζες, Τένγκστεντ, Ντιαρά, Λοτόμπα, Πλουχ

Παναθηναϊκός (Χρ. Κόντης): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (84’ Ταμπόρδα), Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Σιώπης, Τσέριν, Τετέ (69’ Πάντοβιτς), Τζούριτσιτς (69’ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι

Στον πάγκο: Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Πάλμερ-Μπράουν, Μλαντένοβιτς, Φικάι

Διαιτητής: Όσμερς (Γερμανία)

Βοηθοί: Ζάαλ, Γκίτελμαν (Γερμανία)

4ος: Έξνερ (Γερμανία)

VAR: Ντίνγκερτ, Ντάνκερτ (Γερμανία)

sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Europa League: Πάτησε κορυφή η Μίντιλαντ - Πρόγραμμα και αποτελέσματα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Δεν θα τον έλεγα τρελό, αλλά θα χαμογελούσα»

ΑΕΚ

|

Category image

Tρελό παιχνίδι με θριαμβευτή τον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Στο ίδιο έργο θεατής ο Παναθηναϊκός, έχασε με ανατροπή

Ελλάδα

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Conference: Στα ψηλότερα δώματα η ΑΕΚ, εκτός θέσεων πρόκρισης η Ομόνοια

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Έσπασε το σερί των 15 αγώνων αήττητων της Κρίσταλ Πάλας η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Έγραψε ιστορία η ΑΕΚ, πρώτη νίκη κυπριακής ομάδας απέναντι σε Άγγλους

ΑΕΚ

|

Category image

Όνειρο ζει, μην την ξυπνάτε - Ιστορικό διπλό της ΑΕΚ στο Λονδίνο!

ΑΕΚ

|

Category image

«Πάγωσε» το «Selhurst Park» η ΑΕΚ, προβάδισμα μες στο Λονδίνο!

ΑΕΚ

|

Category image

Έτοιμη η Εθνική Γυναικών για τις αναμετρήσεις με Αλβανία

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Ασύλληπτος ΠΑΟΚ, πάγωσε το «Πιερ Μορουά» με τρία γκολ στο ημίχρονο!

Ελλάδα

|

Category image

Εξάρα της ΑΕΛ στον Απόλλωνα στο πρώτο λεμεσιανό ντέρμπι στο Φούτσαλ

Φούτσαλ

|

Category image

Πλήγμα στην ΑΕΚ, αναγκαστική αλλαγή από νωρίς ο Τσακόν

ΑΕΚ

|

Category image

O παίκτης της Ντρίτα που ξεχώρισε ο Μπεργκ και τα δεδομένα με Κουλιμπαλί

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το «Χ» της Ομόνοιας στην Πρίστινα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη