Αλλαγή έδρας, στον Βόλο το Κηφισιά-Athens Kallithea

Η ΕΠΟ ενημέρωσε ότι το ματς Κυπέλλου ανάμεσα στην Κηφισιά και την Athens Kallithea θα διεξαχθεί στο «Πανθεσσαλικό στάδιο», λόγω αδυναμίας χρήσης του γηπέδου της Νεάπολης.

Στο «Πανθεσσαλικό στάδιο» θα γίνει η αναμέτρηση της Κηφισιάς με την Athens Kallithea για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Με την ΕΠΟ να προχωράει στην εν λόγω απόφαση, καθώς το γήπεδο της Νεάπολης, που ήταν και αρχικά προγραμματισμένο να διεξαχθεί ρο ματς, δεν θα είναι διαθέσιμο λόγω αυξημένου φόρτου παιχνιδιών και παράλληλα της μεγάλης επιβάρυνσης του αγωνιστικού χώρου το επόμενο διάστημα.

Το γήπεδο του Βόλου, λοιπόν, ήταν το μοναδικό διαθέσιμο που να πληροί τις προδιαγραφές της Super League, ενώ το Ζηρίνειο, όπου η ομάδα των βορείων προαστίων είχε φιλοξενήσει τον Asteras Aktor στην ίδια διοργάνωση , επίσης δεν ήταν διαθέσιμο λόγω εργασιών επισποράς του χλοοτάπητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που η Κηφισιά θα αγωνιστεί ως γηπεδούχος στο Πανθεσσαλικό στάδιο, μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού.

sport-fm.gr 

 

 

