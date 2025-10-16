ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΠΑΟΚ: Με Τσάλοφ, Πέλκα η προπόνηση - Μπαίνει και ο Ζίβκοβιτς

Τα νεότερα από τη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ, ενόψει και του εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Την προετοιμασία του για το εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια συνεχίζει ο ΠΑΟΚ.

Στη σημερινή πρωινή προπόνηση, ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τους Φέντορ Τσάλοφ και Δημήτρη Πέλκα να συμμετέχουν κανονικά σε όλο το πρόγραμμα, στο οποίο δόθηκε έμφαση στην τακτική.

Την ίδια ώρα, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έκανε μέρος του προγράμματος και μετά ατομικό πρόγραμμα, ενώ πιθανότατα αύριο θα μπει κανονικά στις ομαδικές προπονήσεις.

Γίρι Παβλένκα και Δημήτρης Χατσίδης έκαναν ξανά θεραπεία, έχοντας ελάχιστες πιθανότητες να δώσουν το παρών στο ντέρμπι.

Την Παρασκευή η προπόνηση του ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει στις 11:00.

 

