Παναθηναϊκός: Στην Ελλάδα ο Μπενίτεθ από τα ξημερώματα, μία ανάσα από τους πράσινους

Δημοσιευτηκε:

Ο Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται πλέον μία ανάσα από το να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός είναι μία ανάσα πριν την ολοκλήρωση του deal με τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα με ιδιωτική πτήση από τα ξημερώματα της Πέμπτης (16/10).

Ο Ισπανός τεχνικός, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που κυκλοφορούν στην ελεύθερη αγορά των προπονητών, κι ο οποίος το καλοκαίρι ακούστηκε και για την ΑΕΚ, είναι ο άνθρωπος που έχει το εκτόπισμα και έκανε το κλικ στον Φράνκο Μπαλντίνι.

Για την ιστορία ο Μπενίτεθ έχει κάτσει σε μερικούς από τους σημαντικότερους πάγκους της Ευρώπης, όπως της Λίβερπουλ και της Ρεάλ. Με τους Κόκκινους είχε κατακτήσει το Champions League το 2005 και την μεθεπόμενη χρονιά έπαιξε ξανά στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 

Βέβαια, ο Ράφα είχε φτιάξει το όνομά του στην Βαλένθια με την οποία πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο UEFA.

Ευρωπαϊκή κούπα έχει σηκώσει και με την Τσέλσι το 12/13, καθώς νίκησε στον τελικό του Europa League με 2-1 την Μπενφίκα.

 

Sport24

