Στο τραπέζι τέσσερα συμβόλαια στον Ολυμπιακό

Ελ Κααμπί, Τσικίνιο, Πιρόλα και Ζέλσον είναι προτεραιότητες για τον Ολυμπιακό, που θέλει να τους «δέσει» με νέα συμβόλαια.

Μετά το deal για την επέκταση συμβολαίου του Κοστίνια, που ουσιαστικά έχει επιτευχθεί από το καλοκαίρι, σειρά παίρνουν και άλλες ανάλογες υποθέσεις σημαντικών ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα τέσσερις παίκτες θα κληθούν να υπογράψουν νέες συμφωνίες, καθώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και η διοίκηση των «ερυθρόλευκων» τους θεωρούν αναγκαίους όχι μόνο για το παρόν, αλλά το μέλλον του συλλόγου.

Πιο… επείγουσα περίπτωση είναι αυτή του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Το συμβόλαιο του 32χρονου επιθετικού λήγει το καλοκαίρι και στον Ολυμπιακό ούτε που διανοούνται να αποχωρήσει. Ο Μαροκινός, που έχει 63 γκολ σε 103 εμφανίσεις, είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του ρόστερ με τις αποδοχές του να είναι περί τα 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως. Πρόθεση της ΠΑΕ είναι να υπογράψει για τουλάχιστον δύο επιπλέον χρόνια, αλλά παρότι έχουν γίνει ήδη οι πρώτες επαφές και υπάρχει διάθεση για να συνεχίσουν μαζί, ακόμη οι συζητήσεις δεν έχουν περάσει στους οικονομικούς όρους.

Από εκεί κι έπειτα, σε προχωρημένο στάδιο είναι οι συζητήσεις του Ολυμπιακού και με τον Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος, που κάνει σεζόν καριέρας, έχει συμβόλαιο ως το 2028, αλλά επιθυμία της διοίκησης είναι να τον «δέσει» για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο, με αύξηση αποδοχών. Τόσο για να τον ανταμείψει για την προσφορά του, όσο και για να… αποκρούσει κάποιες κρούσεις που του έγιναν τους προηγούμενους μήνες από το εξωτερικό.

Επί τάπητος θα μπουν και τα συμβόλαια του Ζέλσον Μάρτινς και του Λορέντζο Πιρόλα. Ο 30χρονος Πορτογάλος μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν και παρά την ευπάθεια που έχει σε τραυματισμούς οι Πειραιώτες θέλουν να τον «δέσουν» με νέο συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Όσο για τον 23χρονο Ιταλό, που δεσμεύεται ως το καλοκαίρι του 2027, πρόθεση του Ολυμπιακού είναι να του κάνει μια γενναία αύξηση αποδοχών και να υπογράψει ως το 2030. Άλλωστε πληθαίνουν οι Σειρήνες από την πατρίδα του, καθώς ο Πιρόλα πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις και στο Champions League (όπως απέναντι στην Άρσεναλ) και ήδη ομάδες όπως η Ίντερ τον έχουν στα ραντάρ τους.

