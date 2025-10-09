ΒΙΝΤΕΟ/ΦΩΤΟΣ: Συγκλονιστικές στιγμές με Πετράκη - Αναστασίου στον Παναιτωλικό

Συγκλονιστικές στιγμές διαδραματίστηκαν σήμερα στο Αγρίνιο, καθώς ο Γιάννης Πετράκης βρέθηκε στο Emileon με σκοπό να αποχαιρετήσει τους παίκτες του Παναιτωλικού.

Αμέσως μόλις ο 66χρονος κόουτς μετέβη στο προπονητικό κέντρο τον υποδέχθηκε ο Γιάννης Αναστασίου που τον διαδέχθηκε στον πάγκο του club και τα όσα συνέβησαν μετά θα μείνουν για πάντα αποτυπωμένα στη μνήμη όλων, ενώ σε μεγάλο βαθμό αντικατοπτρίζουν το «δέσιμο» του έμπειρου προπονητή με τα «καναρίνια» αλλά και το πώς λειτουργεί το club.

Ο νέος τεχνικός του Παναιτωλικού τον καλωσόρισε και του είπε. «Έλα να μιλήσεις στα παιδιά σου», ενώ διακριτικά έκανε στην άκρη και δεν επενέβη ξανά.

Τότε ο Πετράκης βουρκωμένος ευχαρίστησε όλους για τη συνεργασία και παράλληλα ευχήθηκε καλή επιτυχία στη συνεχεία της σεζόν και ευρύτερα της πορείας τους στο χώρο.

