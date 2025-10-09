ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ/ΦΩΤΟΣ: Συγκλονιστικές στιγμές με Πετράκη - Αναστασίου στον Παναιτωλικό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΙΝΤΕΟ/ΦΩΤΟΣ: Συγκλονιστικές στιγμές με Πετράκη - Αναστασίου στον Παναιτωλικό

Ο Γιάννης Αναστασίου υποδέχθηκε τον Γιάννη Πετράκη που πήγε στο Emileon για να αποχαιρετήσει τους παίκτες του Παναιτωλικού και άπαντες βούρκωσαν

Συγκλονιστικές στιγμές διαδραματίστηκαν σήμερα στο Αγρίνιο, καθώς ο Γιάννης Πετράκης βρέθηκε στο Emileon με σκοπό να αποχαιρετήσει τους παίκτες του Παναιτωλικού.

Αμέσως μόλις ο 66χρονος κόουτς μετέβη στο προπονητικό κέντρο τον υποδέχθηκε ο Γιάννης Αναστασίου που τον διαδέχθηκε στον πάγκο του club και τα όσα συνέβησαν μετά θα μείνουν για πάντα αποτυπωμένα στη μνήμη όλων, ενώ σε μεγάλο βαθμό αντικατοπτρίζουν το «δέσιμο» του έμπειρου προπονητή με τα «καναρίνια» αλλά και το πώς λειτουργεί το club.

Ο νέος τεχνικός του Παναιτωλικού τον καλωσόρισε και του είπε. «Έλα να μιλήσεις στα παιδιά σου», ενώ διακριτικά έκανε στην άκρη και δεν επενέβη ξανά.

Τότε ο Πετράκης βουρκωμένος ευχαρίστησε όλους για τη συνεργασία και παράλληλα ευχήθηκε καλή επιτυχία στη συνεχεία της σεζόν και ευρύτερα της πορείας τους στο χώρο.

SPORTAL.GR 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μοιραίος ο Σούνιτς στο φινάλε

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το όνειρο σβήνει για την Ελλάδα...

Ελλάδα

|

Category image

Κύπρος - Βοσνία 2-2: Η Εθνική σήκωσε ανάστημα και έδειξε ξανά μαχητική ψυχή!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ναν από άλλο πλανήτη ξέρανε σε νεκρό χρόνο την Μπασκόνια!

EUROLEAGUE

|

Category image

Επιστρέφει στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από δώδεκα χρόνια η Αλγερία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαπέ: «Θα ξεπεράσω το ρεκόρ του Ζιρού, ίσως αύριο, ποιος ξέρει;»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η αποστολή της Εθνικής Νέων για τα φιλικά στη Ρουμανία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η Ομόνοια κυριάρχησε στο ντέρμπι με πεντάρα απέναντι στην ΑΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Το πρώτο από… τα πολλά

ΑΕΛ

|

Category image

Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδος: Με δύο αλλαγές κόντρα στη Σκωτία

Ελλάδα

|

Category image

Οι 11 που διάλεξε ο Μάντζιος για το παιχνίδι με την Βοσνία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Κασεμίρο ξανά αρχηγός για 17η φορά, μετά δύο χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα ενθαρρυντικά και το αρνητικό

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Γυμναστήριο ο Πελίστρι, θεραπεία για Ντέσερς και Ρενάτο Σάντσες

Ελλάδα

|

Category image

Νέος προπονητής στην Team USA ο Έρικ Σποέλστρα!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη