Έγραψε ιστορία ο Μάνταλος με 400 συμμετοχές στην ΑΕΚ - Οι τρεις που είναι μπροστά του

Το όνομα του Πέτρου Μάνταλου είναι συνυφασμένο με την ΑΕΚ. Από τη Β' Εθνική το 2014 μέχρι σήμερα, πιστός στους κιτρινόμαυρους, διανύει φέτος τη 12η σερί σεζόν του στην Ένωση. Ήδη ο 34χρονος Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή σελίδα στο βιβλίο της ιστορίας της ΑΕΚ και με τη συμμετοχή του στο παιχνίδι με τον Βόλο στη Νέα Φιλαδέλφεια πιάνει ακόμα ένα σπουδαίο επίτευγμα.

Ο Μάνταλος φτάνει με τη σημερινή του συμμετοχή τις 400 εμφανίσεις με την ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, μετρώντας 68 γκολ και 108 ασίστ και συνεχίζει να γράφει ιστορία με τη φανέλα με την οποία συνέδεσε την πλούσια και επιτυχημένη καριέρα του. Όντας ο τέταρτος σε συμμετοχές στην ιστορία της ΑΕΚ, με τους Στέλιο Μανωλά με 541, Μίμη Παπαϊωάννου με 525 και Τόνι Σαβέφσκι με 465 να είναι μπροστά του και τον Μιχάλη Κασάπη με 391 να κλείνει την πρώτη πεντάδα.

Μια καριέρα που είχε πολύ όμορφες στιγμές όπως οι κατακτήσεις δύο Πρωταθλημάτων και δύο Κυπέλλων με αποκορύφωμα το νταμπλ του 2023, αλλά και άσχημες, όπως οι δύο σοβαροί τραυματισμοί που είχε υποστεί σε αυτά τα 12 χρόνια της παρουσίας του στην ΑΕΚ. Ο Μάνταλος υπέφερε με δύο ρίξεις χιαστού σε αυτό το διάστημα. Μία τον Μάρτιο του 2015 στη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας και μία τον Οκτώβριο του 2017 σε ένα ματς πρωταθλήματος με τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη. Καμία από τις δύο ατυχίες όμως δεν τον έβαλε κάτω. Δείχνοντας τον ισχυρό του χαρακτήρα που έτσι κι αλλιώς είχε αποδείξει μέσα στα γήπεδα, ο Μάνταλος επέστρεψε και από τους δύο τραυματισμούς δριμύτερος.

Πολλές φορές, φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού, είχε ακούσει πολλά στις αγωνιστικές αποτυχίες της ΑΕΚ. Ούτε αυτά όμως τον λύγισαν. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό τον Μάιο του 2022 έπειτα από μια καταστροφική σεζόν για την Ένωση που είχε μείνει εκτός Ευρώπης, όταν ο «Πετράν» ανακοίνωνε ουσιαστικά την επιθυμία του να αποχωρήσει από την ομάδα. Μάλιστα όπως είχε αποκαλύψει ένα χρόνο αργότερα μετά την κατάκτηση του τίτλου σε συνέντευξή του στη NOVA, είχε κάνει σκέψεις ακόμα και να βάλει τέλος στην καριέρα του.

Οι ισχυροί δεσμοί όμως που είχε αναπτύξει με την ΑΕΚ τον κράτησαν στην ομάδα, με τον Μάνταλο να απαντάει με την προσωπικότητά του στο χορτάρι μπαίνοντας στο νέο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Χωρίς το περιβραχιόνιο πλέον, ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός απελευθερώθηκε και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του νταμπλ. Σε κάθε περίπτωση ήταν πάντοτε κομβικός είτε ως πραγματικός είτε ως φυσικός αρχηγός με το κοφτερό του μυαλό και την ικανότητά του να διαβάζει το παιχνίδι και με την φοβερή ικανότητα του με την μπάλα στα πόδια καθώς η τεχνική του πάντα κάνει τη διαφορά. Πάνω από όλα όμως ξεχωρίζει για την ηγετική φυσιογνωμία του.

Ο Μάνταλος στην ΑΕΚ ανά σεζόν από το 2014 μέχρι σήμερα

2014/15: 23 συμμετοχές, 10 γκολ και 15 ασίστ

2015/16: 36 συμμετοχές, 6 γκολ και 9 ασίστ

2016/17: 41 συμμετοχές, 8 γκολ και 10 ασίστ

2017/18: 21 συμμετοχές, 4 γκολ και 2 ασίστ

2018/19: 40 συμμετοχές, 9 γκολ και 10 ασίστ

2019/20: 41 συμμετοχές, 11 γκολ και 13 ασίστ

2020/21: 45 συμμετοχές, 4 γκολ και 13 ασίστ

2021/22: 33 συμμετοχές, 4 γκολ και 11 ασίστ

2022/23: 38 συμμετοχές, 6 γκολ και 8 ασίστ

2023/24: 39 συμμετοχές, 1 γκολ και 10 ασίστ

2024/25: 32 συμμετοχές, 3 γκολ και 4 ασίστ

2025/26: 11 συμμετοχές, 2 γκολ και 3 ασίστ

gazzetta.gr