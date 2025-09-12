Συνεχίζονται οι αφίξεις Ελλήνων φιλάθλων στη Ρίγα για τον ημιτελικό με την Τουρκία-Τα υψηλά πρόσωπα που ήρθαν

Γίνεται γαλανόλευκη η Ρίγα! Από τα ξημερώματα της Παρασκευής έχουν αρχίσει οι αφίξεις των Ελλήνων φιλάθλων για τον αποψινό μεγάλο ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ απέναντι στην Τουρκία (21:00).

Συνολικά έχουν προγραμματιστεί πέντε πτήσεις τσάρτερ, τρεις από την Αθήνα και δύο από τη Θεσσαλονίκη, με τις αφίξεις να ολοκληρώνονται νωρίς το μεσημέρι. Οι Πελαργοί έχουν εξασφαλίσει 1.100 εισιτήρια, ενώ πέραν αυτών, υπάρχουν και αρκετοί μεμονωμένοι που έχουν κλείσει τα εισιτήριά τους, αεροπορικά και για το ματς, τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλες χώρες της Ευρώπης.

Χωρίς να μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις, στην «Αρένα Ρίγα» αναμένεται να βρεθούν περίπου 2.000 Έλληνες φίλαθλοι και πιθανότατα θα είναι ελαφρώς περισσότεροι από τους Τούρκους.

Από τα ξημερώματα έχουν αρχίσει και οι αφίξεις υψηλών προσώπων στη Ρίγα. Ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Κώστας Τσαρτσαρής, μέλη της ομάδας που το 2005 κατέκτησε το Ευρωμπάσκετ, είναι ήδη στη Λετονία, ενώ ταξίδεψε επίσης και ο πρόεδρος της Stoiximan GBL, Μιχάλης Μελής.

Σημειώνεται πως η Παρασκευή είναι η πρώτη... φθινοπωρινή μέρα από τότε που έφτασε η Εθνική ομάδα στη Ρίγα. Η θερμοκρασία έπεσε στους 15-16 βαθμούς, ενώ υπάρχει ελαφρά βροχόπτωση.

