Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους ευρωπαϊκούς αγώνες κυπριακών και ελληνικών ομάδων

Η ευρωπαϊκή δράση συνεχίζεται απόψε για τις κυπριακές και ελληνικές ομάδες σε Europa League και Conference League, με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις, δίνοντας μοναδικές επιλογές στους φίλους του στοιχήματος.

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Από κυπριακής πλευράς, η Ομόνοια υποδέχεται στις 19:00 στο ΓΣΠ τη Βόλφσμπεργκερ για τα play offs της League Phase του Conference League, έχοντας μπροστά της την πρόκληση να ανατρέψει την ήττα με 2-1 στον πρώτο αγώνα στην Αυστρία. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.89 στη νίκη της Ομόνοιας, 4.29 στην ισοπαλία και 4.20 στη νίκη των Αυστριακών. Το ενδεχόμενο η πρόκριση να οδηγηθεί στην παράταση δίνεται στα 6.30, ενώ το σενάριο να κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι προσφέρεται στα 6.80. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σκοράρει η Ομόνοια και στα δύο ημίχρονα διατίθεται σε απόδοση 2.77.

Στο Europa League, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 20:00 εκτός έδρας τη Σαμσουνσπόρ, θέλοντας να διαφυλάξει το προβάδισμα του 2-1 που απέκτησε στον πρώτο αγώνα στην Αθήνα. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 2.62 στη νίκη των Τούρκων, 3.53 στην ισοπαλία και 2.98 στη νίκη του Παναθηναϊκού. Το ενδεχόμενο να κριθεί η πρόκριση στην παράταση δίνεται στα 7.20 και στα πέναλτι στα 6.80. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός να πραγματοποιήσει ο Ντραγκόσφκσι πάνω από 3,5 αποκρούσεις και οι συνολικές κάρτες στον αγώνα να ξεπεράσουν τις 4,5 διατίθεται σε απόδοση 4.75.

Την ίδια διοργάνωση διεκδικεί και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται στη γεμάτη Τούμπα τη Ριέκα, έχοντας να ανατρέψει το 1-0 του πρώτου αγώνα. Η Stoiximan προσφέρει τη νίκη του ΠΑΟΚ στο 1.52, την ισοπαλία στα 4.10 και την επικράτηση των Κροατών στο 6.60. Το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η πρόκριση σε παράταση και πέναλτι δίνεται στην ίδια τιμή, στα 6.00. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, η πρόκριση του ΠΑΟΚ στην κανονική διάρκεια του αγώνα προσφέρεται σε απόδοση 3.05.

Στο Conference League, η ΑΕΚ Αθηνών υποδέχεται την Άντερλεχτ στον επαναληπτικό του 1-1 των Βρυξελλών. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 2.09 στη νίκη της ΑΕΚ, 3.74 στην ισοπαλία και 3.93 στην επικράτηση της βελγικής ομάδας. Η πρόκριση στην παράταση δίνεται στα 6.00, ενώ το σενάριο να κριθεί στα πέναλτι προσφέρεται στα 5.90. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός πρόκρισης της ΑΕΚ με το να έχει πέραν των 0,5 σουτ εντός εστίας ο Κουτέσα διατίθεται σε απόδοση 3.05.

Με τέσσερις καθοριστικούς επαναληπτικούς αγώνες για την πρόκριση στους ομίλους, η ευρωπαϊκή βραδιά αναμένεται γεμάτη συγκινήσεις και η Stoiximan δίνει για ακόμη μία φορά στους παίκτες της τη δυνατότητα να απολαύσουν κορυφαίες αποδόσεις σε κάθε σενάριο.

