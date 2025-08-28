Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους ευρωπαϊκούς αγώνες κυπριακών και ελληνικών ομάδων

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Από κυπριακής πλευράς, η Ομόνοια υποδέχεται στις 19:00 στο ΓΣΠ τη Βόλφσμπεργκερ για τα play offs της League Phase του Conference League, έχοντας μπροστά της την πρόκληση να ανατρέψει την ήττα με 2-1 στον πρώτο αγώνα στην Αυστρία. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.89 στη νίκη της Ομόνοιας, 4.29 στην ισοπαλία και 4.20 στη νίκη των Αυστριακών. Το ενδεχόμενο η πρόκριση να οδηγηθεί στην παράταση δίνεται στα 6.30, ενώ το σενάριο να κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι προσφέρεται στα 6.80. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σκοράρει η Ομόνοια και στα δύο ημίχρονα διατίθεται σε απόδοση 2.77.

Στο Europa League, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 20:00 εκτός έδρας τη Σαμσουνσπόρ, θέλοντας να διαφυλάξει το προβάδισμα του 2-1 που απέκτησε στον πρώτο αγώνα στην Αθήνα. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 2.62 στη νίκη των Τούρκων, 3.53 στην ισοπαλία και 2.98 στη νίκη του Παναθηναϊκού. Το ενδεχόμενο να κριθεί η πρόκριση στην παράταση δίνεται στα 7.20 και στα πέναλτι στα 6.80. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός να πραγματοποιήσει ο Ντραγκόσφκσι πάνω από 3,5 αποκρούσεις και οι συνολικές κάρτες στον αγώνα να ξεπεράσουν τις 4,5 διατίθεται σε απόδοση 4.75.

Την ίδια διοργάνωση διεκδικεί και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται στη γεμάτη Τούμπα τη Ριέκα, έχοντας να ανατρέψει το 1-0 του πρώτου αγώνα. Η Stoiximan προσφέρει τη νίκη του ΠΑΟΚ στο 1.52, την ισοπαλία στα 4.10 και την επικράτηση των Κροατών στο 6.60. Το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η πρόκριση σε παράταση και πέναλτι δίνεται στην ίδια τιμή, στα 6.00. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, η πρόκριση του ΠΑΟΚ στην κανονική διάρκεια του αγώνα προσφέρεται σε απόδοση 3.05.

Στο Conference League, η ΑΕΚ Αθηνών υποδέχεται την Άντερλεχτ στον επαναληπτικό του 1-1 των Βρυξελλών. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 2.09 στη νίκη της ΑΕΚ, 3.74 στην ισοπαλία και 3.93 στην επικράτηση της βελγικής ομάδας. Η πρόκριση στην παράταση δίνεται στα 6.00, ενώ το σενάριο να κριθεί στα πέναλτι προσφέρεται στα 5.90. Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός πρόκρισης της ΑΕΚ με το να έχει πέραν των 0,5 σουτ εντός εστίας ο Κουτέσα διατίθεται σε απόδοση 3.05.

Με τέσσερις καθοριστικούς επαναληπτικούς αγώνες για την πρόκριση στους ομίλους, η ευρωπαϊκή βραδιά αναμένεται γεμάτη συγκινήσεις και η Stoiximan δίνει για ακόμη μία φορά στους παίκτες της τη δυνατότητα να απολαύσουν κορυφαίες αποδόσεις σε κάθε σενάριο.

