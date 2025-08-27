Μανέ για Ολυμπιακό: «Το συμβόλαιο ήταν διαφορετικό από αυτό που είχαμε συμφωνήσει»

Η πολυαναμενόμενη μεταγραφή του Αμπντουλί Μανέ στον Ολυμπιακό εν τέλει δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί, με τον νεαρό επιθετικό να έχει ήδη γυρίσει στη Σουηδία, με την υπόθεση του να θεωρείται οριστικά εκτός πλάνου για τους «ερυθρόλευκους».

Στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις που γίνονται πριν ολοκληρωθεί μία μετακίνηση ποδοσφαιριστή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι γιατροί του Ολυμπιακού εντόπισαν ένα πρόβλημα αρκετό ώστε οι Πειραιώτες να κάνουν πίσω τελευταία στιγμή.

Ο ίδιος ο Μανέ όμως σε δηλώσεις που παραχώρησε στη χώρα του, τονίζει ότι δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα στα ιατρικά του, ενώ αναφέρει χαρακτηριστικά πως το συμβόλαιο που του προσέφερε ο Ολυμπιακός δεν ήταν αυτό που είχαν συμφωνήσει αρχικά και γι' αυτό επέλεξε να γυρίσει πίσω στη Σουηδία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αμπντουλί Μανέ:

Για τα ιατρικά του: «Δεν υπήρχε τίποτα αρνητικό ή κάποιο πρόβλημα με τα ιατρικά μου ή κάποιος τραυματισμός».

Για το τι έγινε: «Έφτασα στην Ελλάδα στη 1 το μεσημέρι και πήγα στο νοσοκομείο για ιατρικά. Ήμουν εκεί έως τις 8 το βράδθυ και ήμουν κουρασμένος διότι προερχόμουν από παιχνίδι στη Σουηδία. Μετά ο Ολυμπιακός μου είπε να υπογράψω και εγώ τους είπα ότι χρειάζομαι τον δικηγόρο μου και ότι θα υπέγραφα την επόμενη μέρα.

Ο μισθός ήταν διαφορετικός από αυτά που είχαμε συμφωνήσει. Μου είπαν ότι πληρώνομαι κάθε 3 μήνες. Για παράδειγμα τον Γενάρη, τον Φλεβάρη και τον Μάρτιο θα τους έπαιρνα στο τέλος του Μαρτίου. Σε αυτό το διάστημα θα έπαιρνα μόνο 1.000 ευρώ έως το διάστημα αυτό των τριών μηνών. Και αυτός ο μισθός δεν ήταν ικανοποιητικός.

Τους είπα ότι δεν μπορώ να υπογράψω κάτι τέτοιο. Την άλλη μέρα μου είπαν να υπογράψω. Όμως τους είπα ότι το συμβόλαιο αυτό δεν ήταν εκείνο που είχαμε συμφωνήσει. Αγόρασα το εισιτήριό μου και επέστρεψα στη Σουηδία. Δεν ήταν τίποτα λάθος με τα ιατρικά μου».

