«Κατάμεστο το γήπεδο της Σάμσουνσπορ στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό»

«Κατάμεστο το γήπεδο της Σάμσουνσπορ στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό»

Τα τουρκικά ΜΜΕ θεωρούν δεδομένο ότι το γήπεδο της Σαμσουνσπορ θα είναι κατάμεστο στο παιχνίδι της Πέμπτης με τον Παναθηναϊκό.

Δεδομένο χαρακτηρίζουν στην Τουρκία τα ΜΜΕ το sold out στα εισιτήρια για το παιχνίδι της Σάμσουνσπορ την Πέμπτη με τον Παναθηναϊκό στη ρεβάνς του 2-1 από το ΟΑΚΑ για το Europa League.

Όπως έγινε χθες γνωστό από την τουρκική ομάδα ήδη έχουν… φύγει όλα τα εισιτήρια για το πάνω διάζωμα στο ένα από τα δύο πέταλα του γηπέδου που θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση, ενώ επισημαίνουν ότι γενικά από χθες που άρχισε η διάθεση τους έχουν φύγει 20.000 εισιτήρια.

Μάλιστα, τονίζουν και το εντυπωσιακό του πράγματος καθώς τα εισιτήρια είναι αρκετά ακριβά, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 15 ευρώ, θέλοντας να δείξουν την μεγάλη επιθυμία των οπαδών της Σαμσουνσπορ να είναι δίπλα στην ομάδα τους.

Διαβαστε ακομη